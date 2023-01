Donald Trump dostane zpět účty na Facebooku a Instagramu

Autor: Depositphotos

Více než dva roky poté, co Facebook v souvislosti s útoky na budovu amerického Kongresu odebral tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi přístup k jeho účtům na Facebooku a Instagramu, se americký politik bude smět na tyto sociální sítě vrátit. Oznámil to Nick Clegg, člen vedení firmy Meta, která Facebook a Instagram provozuje.





Trumpovy účty obě sociální sítě odblokují k zatím neupřesněnému datu „v příštích týdnech“.





Podle Clegga bylo zablokování Trumpových účtů mimořádným rozhodnutím za mimořádných podmínek. Dnes už podle něj rizika z ledna 2021 pominula, takže je možné Trumpovi účty vrátit.

Pokud by ale politik znovu porušoval pravidla, firma by mu přístup k účtům opět omezila, doplnil Clegg. „V případě, že by pan Trump publikoval další násilný obsah, bude tento obsah odstraněn a přístup k účtu bude, v závislosti na vážnosti porušení, zakázán na dobu od jednoho měsíce do dvou let,“ uvedl.

Facebook a Instagram podle něj mohou také omezit dosah či viditelnost příspěvků, které například delegitimizují nadcházející volby nebo se týkají konspiračních teorií QAnon.

Není zatím jasné, zda Trump začne odblokované účty opět používat.

Blokovat ano, ale na konkrétní čas

Připomeňme, že Facebook, Instagram a další sociální sítě Trumpovi v lednu 2021 odebraly přístup k účtům, protože v době útoku na Kapitol publikoval příspěvky, které protesty podněcovaly.

Zablokování Trumpa v květnu 2021 posvětil i Kontrolní výbor, který si firma zřídila jako sbor nezávislých osobností, jež dohlíží nad rozhodnutími ohledně obsahu a řeší stížnosti uživatelů. Výbor ale kritizoval jako nepříspustné, že Facebook a Instagram odebraly politikovi přístup na dobu neurčitou a neřekly, jaká přesná kritéria mají být splněna, aby účty znovu obnovil.

Meta poté stanovila, že bude účty veřejných osobností, které poruší podmínky používání, blokovat maximálně na dobu dvou let. Vydala také pravidlo, ve kterém vysvětluje, za jakých podmínekl může účty veřejných osobností v době veřejných nepokojů omezovat.