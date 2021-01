Twitter, Facebook a Instagram dočasně zablokovaly Donalda Trumpa

Tři velké sociální sítě se rozhodly přechodně omezit oficiální profily úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na Facebooku a Instagramu nemůže publikovat po dobu 24 hodin. Twitter funkce jeho účtu omezil na 12 hodin, přičemž nevylučuje, že ho omezí natrvalo.

Ve všech případech je oficiálním důvodem porušování uživatelských podmínek v souvislosti se středečním narušením společné schůze obou komor Kongresu. Budovu Kapitolu nejprve obklopil dav protestujících, poté se části z nich podařilo proniknout do budovy. Kvůli tomu bylo přerušeno zasedání, které mělo potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. Na místě se střílelo, jedna žena zraněním podlehla a k uklidnění situace nakonec musela být povolána Národní garda. Zasedání mohlo pokračovat až po druhé hodině ranní středoevropského času.

Prezident Trump v krátkém videu natočeném pro sociální sítě vyzval demonstranty, ať se rozejdou a vrátí se do svých domovů. Souběžně ovšem zopakoval, že volby byly podvodné. Kvůli rozporuplným tvrzením Twitter výrazně omezil šíření tohoto videa. Facebook video odstranil úplně a smazal také Trumpův další příspěvek, v němž své fanoušky podle serveru The Verge žádal, ať si tento den „navždy zapamatují“.

Twitter dále skryl tři tweety Donalda Trumpa, které podle vyjádření firmy „opakovaně a závažně porušovaly“ pravidla sítě. Poté fungování účtu omezil na 12 hodin a oznámil, že pokud Trump tři urážlivé tweety nesmaže, zůstane jeho profil uzamčený. Twitter se podle svého stanoviska obává podněcování násilí.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.