E‑commerce věří v rekordní sezónu. Zatím roste počet objednávek i jejich hodnota

E‑shopům startuje klíčové období roku a letošek má podle odhadů přinést růst jak v počtu objednávek, tak v jejich průměrné hodnotě. Shoptet během prvního pololetí zaznamenal meziroční zvýšení počtu objednávek o 12 % a průměrné hodnoty o 4 % a pro závěr roku očekává podobný trend.
Za posledních dvanáct měsíců Shoptet uvádí 16% nárůst obratu obchodníků. „Oproti loňskému roku pozorujeme nárůst počtu objednávek zhruba o 12 %. Tento trend odpovídá sezónnosti e‑commerce, proto očekáváme podobný meziroční růst také během předvánoční sezóny. V první polovině roku rostly prodeje zejména v kategorii dům a zahrada. S blížícími se svátky sledujeme zvýšený zájem o kategorie potravin a elektroniky, což dlouhodobě souvisí s předvánoční poptávkou,“ říká Jan Hospodka, ředitel Shoptetu.
„Inflace se zpomalila a vidíme jasný posun v chování zákazníků. Nakupují s chutí, ale také s rozmyslem. Jsou ochotni si připlatit, pokud vnímají, že za své peníze dostanou kvalitní zboží a špičkový zákaznický servis,“ dodává Michal Benatzky, marketingový manažer poskytovatele e-shopových řešení Upgates. Podle něj si některé e‑shopy v posledních dvou měsících roku připíšou 30 až 40 % ročního obratu, a to i díky akcím kolem Black Friday. „Na Black Friday se připravuje téměř každý druhý internetový obchod. Zájem spotřebitelů o akční zboží vzroste až o 300 %,“ přibližuje Benatzky. Obchodníci přitom často nerozkládají slevy jen do jednoho dne, ale na celý týden, a někteří mluví rovnou o „Black Novemberu“.
Dlouhodobý posun směrem k online nákupům ukazují i další statistiky. Podle ČSÚ v roce 2024 nakupovalo přes internet přibližně 85 % domácností s připojením k internetu. Projekt Česká‑ecommerce.cz a průzkumy APEK odhadují, že obrat českých e‑shopů v roce 2024 dosáhl zhruba 194 miliard korun, což představuje meziroční růst kolem 5 %. APEK zároveň uvádí, že předvánoční měsíce tvoří přibližně čtvrtinu celoročního obratu.