 »  E-government na Ukrajině: za plyn, internet, hosting i hry se platí z jednoho kiosku

Jan Sedlák

Ukrajina je sice ve vleklém konfliktu se sousedícím Ruskem, její IT sektor je na tom ovšem dobře jako nikdy. Oficiální čísla vlády říkají, že IT oblast v zemi v loňském roce narostla o 20 procent, v exportu vygenerovala 3,6 miliardy dolarů a na HDP se podílí 3,4 procenta. Počátkem letošního roku IT průmysl zaměstnával přes 120 tisíc inženýrů a vývojářů.

Ukrajině se daří zejména díky outsourcingu IT. Zdejší lidé jsou oproti Evropské unii levní a například oproti Indii mají lepší renomé co do kvality. Ukrajina často bývá vyhlašována jako nejlepší země pro IT outsourcing vůbec. Zároveň se rozjíždí ambicióznější plány. V zemi už operuje patnáct IT center a ve velkých městech vzniklo údajně až dva tisíce startupů. Lvov například rozjel budování IT parku za 150 milionů dolarů.

Ambice má také vláda, která třeba chce do pěti let vybudovat Hyperloop. Letos v květnu pak státem ovládaná banka PrivatBank spustila mobilní platební systém Apple Pay. Má to být jeden ze signálů, že Ukrajina má ambice. Vidět je to ostatně v ulicích hlavního města. Kyjev svými baráky s oloupanými omítkami, rozbitými vnitrobloky a auty parkujícími na chodníku připomíná Prahu před řadou let, mezi tím vším lze ale vidět aktivní a moderní mladou generaci zajímající se o technologie.

Jak vypadají platební kiosky na Ukrajině:

Během návštěvy Kyjeva mě hodně zaujala jedna věc – prakticky všude jsou k dispozici automaty připomínající běžné bankomaty. K vidění jsou ve stanicích metra, na tržištích, na ulici, na sídlištích, obchodních domech a tak dále. Co jsem tak vypozoroval, v podstatě jde o takovou terminálovou podobu digitalizované země.

V těchto automatech totiž můžete okamžitě zaplatit vaše účty. Dotykové menu je rozdělené na oblasti jako jsou převody peněz, internet, telekomunikace, TV, jízdenky, bankovní a finanční služby, elektřina a energie obecně, ale také třeba videohry a sociální sítě.

V automatu si tak například zvolíte, že chcete zaplatit účet za plyn, vyberete vašeho dodavatele, zadáte údaj o vašem účtu a vložíte hotovost, případně kartu. Množství služeb je hodně velké. Dokonce lze platit za hosting, kupovat si kredity do World of Tanks nebo na Steam, kupovat si jízdenky u několika dopravců, platit operátorům a tak dále. Více v přiložené galerii.

Narazil jsem na dva poskytovatele těchto služeb – EasyPay a iBox. Oba vedle samotných terminálů nabízí také platební služby, formu elektronické peněženky, převody peněz a podobně. Jen EasyPay po Ukrajině provozuje 8600 terminálů.

Jak to přesně celé funguje, bohužel nevím. Na Ukrajině jsem byl na dovolené a pracovní schůzky by mi neprošly. Je možné, že kiosky mohou suplovat internet jako takový. Penetrace internetu v zemi je zatím na 52,5 procenta. Například v Evropské unii je průměr domácností připojených k internetu na 85 procentech, přičemž Česko je na 82 procentech.