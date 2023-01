E-maily v Outlooku napříště sepíše umělá inteligence, plánuje Microsoft

Společnost Microsoft údajně experimentuje se zabudováním jazykové umělé inteligence (AI) do svých aplikací Word, PowerPoint a Outlook. Podle serveru The Information Microsoft už začlenil neznámou verzi modelu GPT společnosti OpenAI do Wordu. Umožňuje generování textu v rámci funkce automatického dokončování.





Stejnou technologii už Microsoft údajně používá ke zlepšení vyhledávání v aplikaci Outlook. Cílem je, aby uživatelé v e-mailové poště nemuseli hledat přes klíčová slova. Microsoft zároveň zkoumá, jak by AI mohla navrhovat odpovědi na e-maily nebo doporučovat změny v dokumentech, aby se usnadilo psaní ve Wordu. Zatím není jasné, zda společnost z Redmondu plánuje tyto funkce spustit, nebo se zatím jedná pouze o experimentování.





Potenciál funkcí zabudovaných v konverzační umělé inteligenci ChatGPT je vysoký. Outlook by pak mohl sestavovat celé e-maily na základě jednoduchých dotazů. Lze si to představit na příkladu, že Outlooku zadáte pokyn: „napiš e-mail mému týmu s vysvětlením, že jsem nemocný“ a poštovní klient takovou instrukci vyplní.

Microsoft už dříve oznámil, že ChatGPT hodlá zabudovat do svého vyhledávače Bing. Tam by měla být k dispozici už v březnu.

Při integraci ChatGPT do aplikací Office bude společnost čelit několika výzvám. Hlavní z nich je přesnost. ChatGPT má tendenci prezentovat nesprávné informace jako fakta. Jednoduchých příkladů takových dezinterpretace lze najít řadu. A některé mohou mít velmi vážné konsekvence.

Další překážkou je ochrana soukromí. Microsoft bude muset přizpůsobit své modely jednotlivým uživatelům, aniž by ohrozil jejich data.

Různé druhy AI přitom Microsoft ve svých aplikacích již používá. Word a PowerPoint automaticky navrhují popisky obrázků a prezentací pomocí algoritmů AI. Teams využívá AI k redukci ozvěny a zlepšení akustiky. Microsoft Editor zase pokročilé algoritmy používá pro kontrolu pravopisu, gramatiky a předvídání textu.

„Umělá inteligence změní od základů způsob práce s Windows,“ řekl minulý týden na pódiu veletrhu CES Panos Panay, šéf Microsoftu pro Windows a Surface. Tým Surface uvažuje o vytvoření nového hardwaru pro využití AI, včetně nové chytré kamery Surface.