 »  EU zakládá společný podnik pro vybudování superpočítačů, připojuje se i Česko

Jan Sedlák

Evropská unie oznamuje další kroky v realizaci plánu na vytvoření evropské sítě superpočítačů. Program EuroHPC byl oznámen letos v lednu jako reakce na to, že Evropa v této oblasti zaostává za Spojenými státy a Čínou. Krátce poté se k programu připojila také Česká republika. Evropská rada nyní oznámila vytvoření společného podniku, který bude aktivity v této oblasti organizovat.

Podnik začne fungovat nejpozději začátkem příštího roku, sídlo bude mít v Lucemburku. Aktivní má být do konce roku 2026. Do roku 2020 má po Evropě pod jeho taktovkou vzniknout superpočítačová „pre-exascale“ infrastruktura a cílem je se do roku 2023 dostat na exascale.

Společný podnik bude financován z rozpočtu EU, individuálních rozpočtů jednotlivých zemí, spolupracujících zemí mimo Unii a také privátními penězi. EU konkrétně do akce vloží 486 milionů eur – 386 milionů půjde z programu Horizon 2020 a dalších 100 milionů pak z programu Connecting Europe Facility (CEF). Podnik má být zároveň otevřený vstupu nových členů.

V Česku má zapojení do EuroHPC na politické úrovni na starost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To zatím pro Lupu uvádí, že čeká na přesné ustavující dokumenty, podle kterých následně bude jednat. Na odborné úrovni se má zapojit například VŠB-TUO v Ostravě, které provozuje vlastní superpočítač Salomon patřící do první stovky HPC na světě. K tématu je možné si přečíst deklaraci a několik dal­ších dokumentů.