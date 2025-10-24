Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz

Provozovatel veřejného DNS resolveru DNS0.eu zaměřeného primárně na evropské uživatele, který sliboval šifrování, ochranu soukromí a blokování škodlivých domén 20. října 2025 oznámil okamžité ukončení své činnosti. Jako důvod ukončení uvedl "finanční a časová neudržitelnost"
Organizace provozovala 62 serverů ve 27 městech EU a podporoval moderní šifrované protokoly jako DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS a DNS-over-QUIC. Nabízel také režim pro děti, který blokoval nevhodný obsah,
Projekt byl spuštěn v roce 2023 zakladateli Romainem Cointepasem a Olivierem Poitreyem, kteří se podíleli i na službe NextDNS. I přes podporu od evropských partnerů a provoz na evropské infrastruktuře se projekt nepovedlo udržet. Na webu dns0.eu nyní visí pouze krátké oznámení o ukončení služby.
DNS0.EU doporučuje přechod na alternativní evropské služby, jako je právě NextDNS nebo DNS4EU, projekt podporovaný ENISA a spolufinancovaný EU, na kterém se podílejí i Češi.