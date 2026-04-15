Evropská komise posílá víc než miliardu do obranných projektů. Peníze míří na drony, kybernetiku i vesmír

Iva Brejlová
Dnes
Drony na Ukrajině Autor: Occam Industries

Evropský obranný fond (European Defence Fund, EDF) rozdělí v letošním roce rekordní sumu mezi projekty pokrývající umělou inteligenci, protidronové systémy, kybernetickou obranu a kosmické technologie, mezi oblastmi je mimo jiné Evropský vzdušný štít a Evropský kosmický štít.

Mezi technologicky nejzajímavějšími projekty je AETHER, který se zaměřuje na systémy řízení pohonu a tepelného managementu pro drony. Jde o oblast, která rozhoduje o výdrži a spolehlivosti bojových bezpilotních prostředků. Jednou z klíčových iniciativ je projekt STRATUS, jenž vyvíjí systém kybernetické obrany s umělou inteligencí určený specificky pro roje dronů. Zahrnuje ukrajinského subdodavatele, který zajišťuje, že projekt těží z přímých zkušeností z bojiště.

Malé a střední podniky tvoří více než 38 % účastníků letošního kola a získají přes 21 % celkových prostředků. Část projektů je nasměrována speciálně pro začínající a malé a střední podniky. Ty mohou získat až 60 tisíc eur na integraci inovací, peníze mají mimo jiné pomoci vstoupit na trh těm, kteří nemají předchozí zkušenosti s obranou.

I zájem o program je vysoký, letos se jako reakce na výzvu přihlásilo 410 návrhů, o 37 % více než vloni. EU zároveň prohlubuje spolupráci s ukrajinským obranným průmyslem prostřednictvím Úřadu EU pro inovace v oblasti obrany v Kyjevě. Cílem je lépe začlenit Ukrajinu do evropské průmyslové základny.

Grantové dohody s konsorcii má Komise podepsat do konce letošního roku. Evropský obranný fond disponuje rozpočtem 7,3 miliardy eur na období 2021–2027 a je hlavním nástrojem EU pro podporu spolupráce v oblasti obranného výzkumu a vývoje.

Evropa chce urychlit rozvoj technologií v obraně, nabízí peníze, které je mají dostat z vývoje do praxe

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

