Evropská komise zvažuje odklad vynucování evropských pravidel pro AI

David Slížek
Dnes
Umělá inteligence, robot, AI Autor: PCWorld s využitím DALL-E

Ještě v létě zástupci Evropské komise (EK) trvali na tom, že jednotlivé části nařízení o AI (AI Act) začnou platit podle schváleného plánu. Podle deníku Financial Times je teď ale na stole možnost, že Komise vynucování některých pravidel pro provozovatele AI systémů odloží.

O konkrétní podobě návrhu se stále jedná, zveřejněn by podle deníku měl být 19. listopadu v rámci legislativního balíčku, který má přinést zjednodušení některých regulací digitálního světa. Podle dřívějších zpráv by mimo pravidel pro AI měl například upravovat pravidla pro sběr souhlasů s využíváním cookies.

U AI Actu současný návrh počítá s odkladem vynucování povinností, které se mají týkat provozovatelů tzv. vysoce rizikových AI systémů. Firmy, které tyto systémy provozují, by tak měly dostat rok navíc na to, aby své produkty uvedly do souladu s nařízením. 

Pokud Komise návrh v této podobě představí, budou jej každopádně muset schválit ještě zástupci členských států a europoslanci.

Po zmírnění či zjednodušení nařízení o AI volá delší dobu také Česká republika. Ministersto průmyslu a obchodu v říjnu členským zemím rozeslalo svůj návrh toho, co by se v normě mělo změnit. Česko má zpoždění s implementací nařízení, svůj návrh příslušného zákona představilo teprve na konci září

Nařízení o AI vstupuje v platnost postupně. Od února 2025 platí zákaz využívá AI k některým konkrétním účelům. Na začátku srpna pak vstoupila v platnost ta část nařízení, které dává povinnosti současným provozovatelům tzv. obecných AI modelů. 

Od 2. srpna 2026 pak budou moci příslušné úřady dodržování pravidel vymáhat a případně za jejich nedodržování udělovat pokuty. Od srpna 2027 pak mají všechna pravidla platit i pro provozovatele, kteří své systémy uvedli na trh až po 2. srpnu 2025.

