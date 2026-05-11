Evropská sociální síť W, která chce konkurovat X, chystá spuštění veřejné betaverze

David Slížek
Dnes
3 nové názory

Socialni site - W Autor: screenshot, Lupa.cz

Projekt evropské sociální sítě W, který na začátku letošního roku oznámila původem německá právnička žijící ve Švýcarsku Anna Zeiter, po měsících příprav chystá spuštění veřejné betaverze. Má k němu dojít 17. červma 2026, píše služba v e-mailech lidem, kteří si na ní s předstihem registrovali uživatelská jména.

W má být ryze evropskou alternativou k velkým sociálním sítím jako je Facebook či X (dříve Twitter). Je založena na opensourcovém AT protokolu (běží na něm i sociální síť Bluesky), který má umožňovat snadnou správu identity a uživatelských dat.

Na rozdíl od majoritních sítí nemá W sbírat žádná data o uživatelích. Zároveň ale při založení účtu vyžaduje ověření identity, a to prostřednictvím separátní služby W Identity (aplikace už je dostupná pro Android a iOS). Ta požaduje telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a ověření totožnosti uživatele prostřednictvím průkazu nebo pasu a pořízením selfie. 

Data uživatelů se budou ukládat výhradně na serverech v Evropě a W se bude řídit přísnými evropskými pravidly na ochranu osobních údajů, slibuje služba.

Do veřejné betaverze bude uživatele, kteří se registrovali na čekací listině, zvát postupně. Jako první přicházejí už teď na řadu vybraní politici a další veřejné osobnosti. Další lidé se mohou na seznam zájemců zařadit na webu W.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

