FAMU spustila svůj videoportál, účtuje si 80 korun měsíčně

Filmová škola FAMU si k 75. výročí vzniku nadělila videoportál, na kterém sdílí studentské filmy. Stránka s názvem FAMU Films funguje podobně jako jiné audiovizuální katalogy. Za přístup si účtuje buď 80 korun měsíčně, nebo 800 korun ročně.

„Chtěli jsme dát možnost všem zájemcům ze široké i profesionální veřejnosti, aby náhledli k nám, co, jak a proč na FAMU vzniká. Na náš portál tedy kromě samotných filmů zveřejňujeme i videa s pedagogy FAMU, kteří vysvětlují podstatu jednotlivých cvičení, protože jinak by vám nemusely filmy dávat smysl anebo naopak byste si naplno neužili to, co ze školního zadání studentky a studenti vytvořili,“ informovala vedoucí projektu Alexandra Hroncová ve společném textu s obsahovou koordinátorkou Kristinou Škodovou a produkční Anikou Homolovou.



Autor: FAMU

Nabídka portálu se obmění každý měsíc, v plánu jsou tematické kolekce. FAMU je pátá nejstarší filmová škola na světě, vzniklo na ní více než 15 tisíc studentských filmů. Tým portálu ale musí zpracovat podklady a starší filmy digitalizovat. Činnost portálu mohou návštěvníci podpořit také finančním darem. Za 1000 Kč dostanou dárci předplatné na jeden rok, tašku a plakát, za 10 tisíc Kč časově neomezené předplatné, dvě vstupenky na FAMU Fest a dvě vstupenky na filmovou přehlídku FAMU každý rok.