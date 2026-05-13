FilmBox od června přejmenuje filmové kanály

Filip Rožánek
Dnes
FilmBox Autor: SPI International

FilmBox se chystá od 10. června změnit své televizní kanály a streamovací službu. Změna se dotkne názvů, log, vizuální identity i obsahového zaměření jednotlivých stanic. Dosavadní portfolio se má nově sjednotit pod značkou FilmBox+ a nabídnout výrazněji profilované kanály s různými žánry. 

Nová nabídka bude zahrnovat stanice FilmBox+ One, FilmBox+ Love & Crime, FilmBox+ Hits, FilmBox+ Emotion, FilmBox+ Action, FilmBox+ Comedy a FilmBox+ Festival. Změna se dotkne také online služby FilmBox+. Ta se přejmenuje na FilmBox+ Stream a bude fungovat na nové doméně filmboxplus.stream. Podle podkladů společnosti má nabídnout tematické výběry pořadů, filmový a seriálový obsah i živé televizní kanály. 

Aktuální krok je součástí širší snahy zpřehlednit nabídku značky FilmBox. V podkladech k nové strategii je každý kanál postavený na konkrétním žánru nebo divácké náladě. Nejde tedy jen o výměnu log, ale také o snahu přesněji odlišit jednotlivé programy v nabídce operátorů.

FilmBox+ One má být základním kanálem pro oddechové filmy, klasické tituly, lokálně relevantní obsah a tematické filmové cykly. Tiskové podklady jako příklad uvádí český snímek Vyšehrad: Fylm, klasiku Hříšný tanec nebo rodinný titul Flintstoneovi. 

Stanice FilmBox+ Love & Crime má kombinovat romantické filmy, kriminální seriály, thrillery a příběhy se silnými ženskými postavami. FilmBox+ Hits nabídne populární filmy napříč žánry, nové snímky, premiéry z katalogu SPI International a známé herecké tváře. Filmbox+ Emotion bude stavět na dramatech, životopisných filmech, výrazných postavách a silných osobních příbězích. Akční žánr soustředí FilmBox+ Action, zatímco FilmBox+ Comedy se zaměří na komediální seriály, romantické komedie a rodinné komedie. FilmBox+ Festival má být určený pro nezávislou, autorskou, festivalovou a retro filmovou tvorbu. 

„FilmBox je jedním z klíčových pilířů našeho mezinárodního portfolia a má silné a stále rostoucí zastoupení ve střední a východní Evropě i na Balkáně. Tento rebranding je záměrným krokem do další fáze jeho rozvoje, kde se nově nastavená obsahová strategie vycházející z potřeb diváků a nová hodnotová nabídka propojují s moderním pojetím značky,“ uvedla Patrycja Gałązka Struzik, která řídí marketing v mateřské společnosti SPI International. 

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

