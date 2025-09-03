Finišuje příprava českého zákona o umělé inteligenci, návrh má 10 stran a 26 paragrafů

Příprava českého zákona o umělé inteligenci, který do české legislativy integruje evropský AI Act, pokročila. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle slibu spolupracuje s komunitou a do návrhu začlenilo zpětnou vazbu firem, výzkumných institucí, univerzit a dalších odborníků. Resort, který má přípravu zákona na starost, obdržel 300 připomínek. Předchozí dění jsme shrnuli zde.
“Výsledkem je konsensuální návrh, který bude českou AI podporovat a nezatíží jí zbytečnou byrokracií,” slíbil Jan Kavalírek, náměstek na ministerstvu průmyslu a vládní zmocněnec pro AI. Aktuální podoba návrhu zákona má 10 stran a 26 paragrafů.
Návrh zákona nyní čeká vnitřní připomínkové řízení a schválení na ministerstvu průmyslu a obchodu. Následně proběhne oficiální zveřejnění dokumentu. Do mezirezortního připomínkového řízení by zákon měl vstoupit do konce měsíce. Poté půjde na vládu.
Na ministerstvu průmyslu se tento týden uskutečnilo druhé letošní zasedání Výboru pro umělou inteligenci. Ten se kromě jiného zabýval návrhem Akčního plánu Národní strategie umělé inteligence České republiky 2030 pro rok 2026.
“Výsledkem intenzivních jednání je soubor konkrétních záměrů resortů za zhruba 14,5 miliardy korun. Tento plán bude následně schvalovat vláda v rámci Implementačního plánu programu Digitální Česko,” uvedl Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky ministerstva průmyslu. Resort chce na financování AI aktivit sehnat miliardy korun. Na AI už také začal rozdělovat miliardové dotace.