Lupa.cz  »  Finišuje příprava českého zákona o umělé inteligenci, návrh má 10 stran a 26 paragrafů

Finišuje příprava českého zákona o umělé inteligenci, návrh má 10 stran a 26 paragrafů

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Kavalírek Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Příprava českého zákona o umělé inteligenci, který do české legislativy integruje evropský AI Act, pokročila. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle slibu spolupracuje s komunitou a do návrhu začlenilo zpětnou vazbu firem, výzkumných institucí, univerzit a dalších odborníků. Resort, který má přípravu zákona na starost, obdržel 300 připomínek. Předchozí dění jsme shrnuli zde.

“Výsledkem je konsensuální návrh, který bude českou AI podporovat a nezatíží jí zbytečnou byrokracií,” slíbil Jan Kavalírek, náměstek na ministerstvu průmyslu a vládní zmocněnec pro AI. Aktuální podoba návrhu zákona má 10 stran a 26 paragrafů.

Návrh zákona nyní čeká vnitřní připomínkové řízení a schválení na ministerstvu průmyslu a obchodu. Následně proběhne oficiální zveřejnění dokumentu. Do mezirezortního připomínkového řízení by zákon měl vstoupit do konce měsíce. Poté půjde na vládu.

Na ministerstvu průmyslu se tento týden uskutečnilo druhé letošní zasedání Výboru pro umělou inteligenci. Ten se kromě jiného zabýval návrhem Akčního plánu Národní strategie umělé inteligence České republiky 2030 pro rok 2026.

“Výsledkem intenzivních jednání je soubor konkrétních záměrů resortů za zhruba 14,5 miliardy korun. Tento plán bude následně schvalovat vláda v rámci Implementačního plánu programu Digitální Česko,” uvedl Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky ministerstva průmyslu. Resort chce na financování AI aktivit sehnat miliardy korun. Na AI už také začal rozdělovat miliardové dotace.

Google, Microsoft či Meta se v ČR spojují. ICT Unie vstupuje do jiné asociace a posílí lobby v AI Přečtěte si také:

Google, Microsoft či Meta se v ČR spojují. ICT Unie vstupuje do jiné asociace a posílí lobby v AI

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).