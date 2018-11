 »  Francie chce nové evropské zdanění technologických gigantů schválené ještě letos

Karel Wolf

Francouzská vláda dělá všechno pro to, aby návrh evropského „férovějšího“ regionálního zdanění firem, jako jsou Google, Apple, Facebook a Amazon, bylo schválené ještě letos. Dal to v Bruselu jasně najevo francouzský ministr financí.

„Chceme adopci direktivy o digitálním zdanění do konce tohoto roku. Je to pro nás jasná červená čára,“ nechal se slyšet Bruno Le Maire, který se v Bruselu připravuje diskutovat záležitost se zástupci zbylých zemí Eurozóny. „Francie si neodpočine, dokud nebude jasné, že současný plán na zdanění nebude odsouhlasen do konce roku,“ dodal.

V Evropě na připravovaný legislativní návrh zatím neexistuje jednotný pohled. Zatímco část zemí láká vidina nových peněz do pokladny, další naopak řeší spíše to, jak velké technologické firmy do svého regionu nalákat a tříprocentní zdanění firem s příjmem nad 750 milionů eur vnímají spíše jako problém, který zabrzdí inovace v regionu. Stejný názor zastává i lobby technologických firem.

Jednotlivé země také nemají jasno v řadě dílčích bodů – měl by se například danit také „prodej uživatelských dat“? Svůj postoj k nové dani již několikrát změnilo například Německo. Francie věří, že jde jen o technické problémy, které se podaří rychle vyřešit a najde v tomto bodě se zbytkem Evropy společnou řeč.

„Víme, že jsou zde nějaké technické problémy, ale ty jsou právě jen technické a ne politické. Nikdo jich nebude zneužívat k vyhnutí se politické zodpovědnosti,“ dodal francouzský ministr.