 »  FT: Evropská komise navrhne povinné mazání teroristického obsahu do hodiny

David Slížek

Propaganda teroristů, včetně například videí s extremistickým násilím, musí z internetu zmizet do hodiny od jejího oznámení provozovateli serveru. To má být podle amerického deníku Financial Times (FT) jádrem nové regulace, kterou v září navrhne Evropská komise.

Brusel tak chce zpřísnit současná pravidla, spočívající spíše v autoregulaci internetových služeb, a přimět zejména provozovatele velkých platforem (Google, Facebook, Twitter a další), aby proti šíření teroristického obsahu zasahovali rychleji a účinněji.

Současný přístup, kdy Komise platformám mazání teroru do hodiny jen doporučuje, podle eurokomisaře pro bezpečnost Juliana Kinga nestačí a je potřeba přijmout silnější opatření. A přestože mluví hlavně o velkých platformách, přísnější pravidla by se podle něj měla týkat všech webů, bez ohledu na jejich velikost.

Podrobnosti připravovaného návrhu ještě nejsou známé. FT ale citují nejmenovaného vysoce postaveného úředníka, podle kterého má obsahovat povinnost mazat s terorismem spojené materiály do jedné hodiny od chvíle, kdy provozovateli webu jejich existenci nahlásí policie nebo jiné bezpečnostní složky.

Jak to nakonec s návrhem dopadne, teď není vůbec jasné. Podle FT má záměr odpůrce i uvnitř Komise. A než by nová regulace případně vstoupila v platnost, musela by projít schvalovacím procesem EU (museli by s ní tedy souhlasit zástupci členských států i europoslanci).