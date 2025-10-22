Lupa.cz  »  Globus oznámil novou platformu pro online prodej, plánuje vlastní rozvážkovou službu

Globus oznámil novou platformu pro online prodej, plánuje vlastní rozvážkovou službu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Globus online Autor: Globus

Hypermarkety Globus oznámily ambici expandovat do digitálního světa. Společnost spouští nový systém online nákupů v rámci vlastní platformy a připravuje spuštění vlastní rozvážkové služby. Ta by měla odstartovat příští rok.

Globus přitom nabízí nákupy s vyzvednutím už několik let, změnou má být jednotná platforma, objednávky přes aplikaci a záměr naučit zákazníky na vlastní rozvážkovou službu. Dosud Globus zajišťuje rozvoz menších nákupů prostřednictvím partnerů foodora a Wolt a zákazníci zboží objednávají z internetových stránek.

Nový systém se testuje, pro online nákupy v jeho rámci zatím firma posílá zákazníky do prodejny, konkrétně do pražských Čakovic. Zboží můžou zákazníci mohou objednat online a vyzvednout si ho týž den. Platforma vznikla ve spolupráci s českými technologickými firmami Shopsys a 4MAX, ten už se podílel na řešení Scan&Go. Projekt umožní podle Globusu další rozvoj digitálních služeb na míru. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská označuje projekt za klíčový pro směřování online služeb firmy.

Na českém trhu se mezitím usídlily služby Rohlík s tržbami skupiny z několika zemí ve výši 27 miliard korun či Košík, své online nákupy provozuje Tesco, přes kurýry Woltu je možné pro některé lokality objednat i z Penny.

V Globusu je nyní k objednání sortiment o 32 000 položkách z potravinových i nepotravinových kategorií. Objednávky jsou zpracovány za tři hodiny od potvrzení, pokud je volná kapacita. Minimální hodnota nákupu je 500 korun s poplatkem 39 korun, pro nákupy nad 1500 korun je služba zdarma.

Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě Přečtěte si také:

Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).