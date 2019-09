 »  Google masivně rozšíří svá evropská datacentra, má na to 3 miliardy eur

Karel Wolf

Google má v plánu investovat během následujících dvou let přibližně tři miliardy eur (asi 77,7 miliardy Kč) do rozšíření svých datových center v Evropě, zmínil se o tom v pátek na blogu společnosti její ředitel Sundar Pichai.

Jako první část této investice společnost v příštím roce vydá 600 milionů eur na rozšíření svého datacentra ve finské Hamině, to by mělo na místě vygenerovat 4 300 nových pracovních míst. Celkové investice společnosti Google do jeho evropské internetové infrastruktury se tak zvýší na 15 miliard eur, budovat již firma začala v roce 2007. Společnost dnes v Evropě zaměstnává stabilně 13 000 lidí na plný pracovní úvazek.

Současné datové centrum Google v Hamině

Google paralelně zveřejnil svůj plán investovat přes dvě miliardy amerických dolarů (přibližně 47 miliard Kč) do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jedná se o různé projekty napříč Evropou (Pichai explicitně zmínil Belgii, Dánsko, Švédsko a Finsko), Jižní Amerikou a v USA. Společnost podepsala 18 smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, všechny stojí na projektech, které jsou momentálně teprve ve výstavbě. Evropy se týká 10 z celkového počtu 18 smluv.