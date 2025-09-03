Lupa.cz  »  Google nemusí prodat Chrome a Android, řekl soud v USA. Zakázal mu ale exkluzivní dohody

Google nemusí prodat Chrome a Android, řekl soud v USA. Zakázal mu ale exkluzivní dohody

David Slížek
Dnes
Americký soud předběžně rozhodl o nápravných opatřeních ve sporu ministerstva spravedlnosti USA se společností Google. O té už v loňském rozsudku řekl, že se provinila tím, že nezákonným způsobem udržuje svůj monopol ve vyhledávání. Soud měl posléze říct, jak má firma situaci napravit. 

Soudce Amit P. Mehta zatím vydal svůj předběžný názor na případ. Ministerstvo a Google podle serveru TechCrunch vyzval k dohodě na konečném znění verdiktu, která má vycházet z jeho návrhů.

Návrh žalobce, aby Google musel prodat prohlížeč Chrome, každopádně u soudu neprošel. Zbavit se nebude muset ani mobilního systému Android.

Firma také může nadále uzavírat dohody o tom, že partnerské firmy (například Apple) budou mít ve svých zařízeních předinstalovaný vyhledávač Google či jiné aplikace. Nesmí za to ale požadovat exkluzivitu – tedy to, že partneři nebudou do svých služeb výměnou za platby instalovat konkurenční software. Má také zakázáno podmiňovat používání svého obchodu Play Store instalací dalších svých aplikací.

Google parnerům jen v roce 2021 v rámci těchto dohod zaplatil 26 miliard dolarů. Pro některé, například Mozillu, která provozuje konkurenční prohlížeč Firefox, šlo o velmi podstatnou položku v rozpočtu. Je otázka, zda Google bude chtít podobné dohody i bez podmínky exkluzivity nadále uzavírat.

Firma také má dát svým konkurentům k dispozici vybraná data o svém vyhledávání. Google ve své reakci napsal, že soudní rozhodnutí studuje a že má obavy z toho, jaká budou mít navržená opatření dopady na jeho uživatele a ochranu jejich soukromí.  

Nápravná opatření mají být podle soudu v platnosti šest let. 

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

