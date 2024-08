Google si nezákonně zmonopolizoval vyhledávání, řekl v přelomovém rozsudku americký soud

Autor: Depositphotos

Google utrpěl vážnou porážku u amerického federálního soudu. Ten ve svém verdiktu řekl, že firma porušuje americké zákony tím, že nepovoleným způsobem udržuje svou dominanci na trhu internetových vyhledávačů. Spor s firmou provozující známý vyhledávač vede americké ministerstvo spravedlnosti a řada amerických států. O verdiktu informovala americká média. Google se proti rozhodnutí hodlá odvolat.





Na americkém trhu s online vyhledáváním má Google podle soudu monopol. V roce 2020 jeho tržní podíl činil téměř 90 % na desktopu a skoro 95 % na mobilních zařízeních. Své postavení si ale nevydobyl jen tím, že provozuje velmi kvalitní produkt, dodal soud.

Nad svou konkurencí má firma patřící do holdingu Alphabet zásadní výhodu: většina počítačů a mobilních zařízení prodávaných v USA má Google předinstalovaný jako výchozí vyhledávač. Google za to výrobcům platí vysoké částky – jen v roce 2021 mělo jít o 26 miliard dolarů. Součástí smluv přitom je přitom také doložka, že partnerské firmy nesmí do zařízení předinstalovat žádnou konkurenci Googlu.

Právě kvůli této praxi podaly americké úřady v roce 2020 na Google žalobu, ve které říkají, že Google svými smluvami s výrobci nezákonně potlačuje konkurenci a udržuje svůj monopol. Soud teď dal žalující straně za pravdu.

Není zatím jasné, jaký bude mít verdikt na Google praktický dopad. Případný trest a opatření, která by měla porušování zákona zabránit, se mají projednávat až v další fázi sporu. Podle CNN by se američtí uživatelé mohli například dočkat obdoby evropské obrazovky s výběrem výchozího vyhledávače, případně by americké úřady mohly požadovat rozdělení služeb Googlu do více firem.

Celý verdikt soudu je ke stažení na službě CourtListener (případy 20-cv-3010-APM a 20-cv-3715-APM, dokument 1033).