 »  Google se odvolal proti pokutě od EU za zneužívání dominance na trhu s internetovou reklamou

Karel Wolf

Společnost Google se odvolala proti pokutě ve výši 1,49 miliardy eur (zhruba 38 miliard Kč), jež mu v březnu za omezování konkurence na trhu s internetovou reklamou vyměřila Evropská komise.

Společnost to po vlně spekulací v médiích ve středu potvrdila ekonomické televizní stanici CNBC. Evropská komise stanici naopak potvrdila, že má v plánu své rozhodnutí u soudu obhájit.

Obvinění spočívá v tom, že měl Google v minulosti majitelům webů zapojeným do AdSense for Search, smluvně omezovat možnost konkurence umísťovat své reklamy na tyto do sítě zapojené weby. Tím se měl dopustit zneužití dominantního postavení na internetovém reklamním trhu za což mu komise pro porušení pravidel hospodářské soutěže EU vyměřila pokutu 1,49 miliardy eur.

Případ se týká rozmezí let 2006 až 2016. V roce 2006 začal Google nabízet AdSense for Search a podle Komise ve smlouvách s provozovateli webů požadoval plnou exkluzivitu. Weby, kde byl nasazen AdSense, měly smluvně zakázáno dávat na stránky s výsledky vyhledávání jakékoli reklamy konkurence.

V pozdějších letech Google podmínky zmírnil a od března 2009 začal vyžadovat „jen“ to, že se jeho reklamy budou u výsledků hledání zobrazovat na nejvýhodnějších místech, na která uživatelé nejčastěji klikají. Požadoval také, aby od něj provozovatelé odebírali určitý minimální počet reklam. Pokud by navíc provozovatelé webů chtěli nějak upravovat nastavení reklam konkurence, museli k tomu podle smluv získat od Googlu písemný souhlas. Když v roce 2016 Evropská komise oznámila, že kvůli těmto praktikám začíná Google vyšetřovat, firma problematické klauzule ze smluv vymazala.