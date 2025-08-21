Lupa.cz  »  Google uvedl nové telefony Pixel, mají vylepšený procesor a AI na lepší focení

Google uvedl nové telefony Pixel, mají vylepšený procesor a AI na lepší focení

Smartphone - Google Pixel 10 Autor: Google

Po roce jsou tady nové smartphony od Googlu. Desátá řada telefonů Pixel se bude od 28. srpna prodávat oficiálně i v Česku. V nabídce jsou tři modely: Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro X. Skládací Pixel Fold v Česku oficiálně ke koupi nebude.

Telefony jsou osazeny novým procesorem Google Tensor G5, který má podle Googlu o 34 % vyšší výkon než loňská varianta. Hardwarový akcelerátor TPU pak má nabízet až o 60 % vyšší výkon pro AI aplikace.

Všechny tři telefony mají podle Googlu vydržet fungovat na jedno nabití baterie až 30 hodin a jsou vybaveny bezdrátovým nabíjením Qi2 (Pixel 10 a Pixel 10 Pro s výkonem do 15 W, nejvyšší model Pro X do 25 W). Google zároveň začíná prodávat různé nabíjecí doplňky a stojánky, na které se telefony přichytí magnetem (podobně fungují iPhony od Applu). 

Smartphone - Google Pixel 10

Google Pixel 10 

Autor: Google

Nejlevnější Pixel 10 má 6,3palcový displej s jasností až 3000 nitů, 12 GB RAM a fotoaparát, který nově zahrnuje teleobjektiv schopný až desetinásobného optického přiblížení, které se s pomocí AI (umělá inteligence dopočítává chybějící pixely) dá podle firmy zvýšit až na dvacetinásobné. U vyšších modelů se AI má dostat až na 100násobné přiblížení, slibuje firma.

Umělá inteligence stojí také za novou funkcí Fotokouč. Má jít o chytrého asistenta, který uživatele vede k tomu, aby vyfotil dobrý snímek a postupně ho učí, jak například používat základní kompoziční postupy nebo z jakého úhlu fotku pořídit.

Smartphone - Google Pixel 10 Pro

 Google Pixel 10 Pro

Autor: Google

Základní Pixel 10 má podporvat bezdrátový standard Wi-Fi 6E (802.11ax), dražší modely přijdou s podporou Wi-Fi 7 (802.11be). Jsou také, stejně jako Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro X, vybaveny Ultra-Wideband čipem, který je znáný z konkurenčních iPhonů a zajišťuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti a používá se například k lokalizaci zařízení (u Applu například AirTagů). 

Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro X jsou samozřejmě výkonnější než základní varianta. Od sebe se pak liší především velikostí – verze X má 6,8palcový displey a váží 232 gramů (oproti 204 g u základního modelu a 207 g u menšího modelu Pro). Oba modely mají 16 GB RAM a podporují úložiště až do 1 TB (základní Pixel 10 se bude prodávat maximálně s 256 MB). 

Smartphone - Google Pixel 10 Pro X

Google Pixel 10 Pro X 

Autor: Google

Nové smartphony se mají prodávat od 22 900 Kč za Pixel 10, od 27 990 Kč za Pixel 10 Pro a 32 990 Kč za Pixel Pro XL.

