Google v Česku spustil konverzační mobilní vyhledávání Live

David Slížek
Dnes
Autor: Google

Google ve svých mobilních aplikacích zprovoznil v češtině nový konverzační vyhledávací mód Vyhledávání Live. Uživatelé mohou hledat odpovědi na své otázky v rámci hlasové konverzace nebo se ptát na věci, které snímají kamerou svého smartphonu.

Firma funkci poprvé představila loni na podzim, kdy ji spustila v angličtině na americkém trhu. Teď se rozšiřuje do dalších jazyků.

„Rozšíření této multimodální funkce je možné díky nasazení Gemini 3.1 Flash Live, nového hlasového a audio modelu, který je od základu vícejazyčný, takže umožní lidem po celém světě mluvit na vyhledávač přirozeně a v jazyce, který je jim nejbližší,“ popisuje Google na svém blogu.

Vyhledávání Live je k dispozici v aplikaci Google v operačních systémech Android či iOS. K dispozici je také v aplikaci Google Lens. Uživatel funkci spustí kliknutím na novou ikonu pod vyhledávací lištou.

Vyhledávač pak zahájí hlasovou konverzaci, ve které uživateli nabídne odpovědi na jeho otázky. Svůj dotaz může doplnit i záberem kamery nebo fotografií. 

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI? Evropská komise zahájila vyšetřování Přečtěte si také:

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI? Evropská komise zahájila vyšetřování

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Netflix v Česku znovu zdražuje

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

