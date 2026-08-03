Hackeři během minut ukradli z hardwarových peněženek přes miliardu. Stačilo dopočítat klíče

Hardwarové kryptoměnové peněženky Coldcard mají bezpečnostní chybu, která umožnila hackerům dopočítat klíče. Na dálku tak ukradli bitcoiny v hodnotě miliard. Jen během prvních 41 minut útoku mělo zmizet přes tisíc bitcoinů v hodnotě asi 70,2 milionu dolarů (1,5 miliardy Kč).
Podle Galaxy Research se útočilo ještě v dalších vlnách, dohromady hackeři zřejmě ukradli více než 1 300 bitcoinů v hodnotě skoro 1,9 miliardy Kč.
Největší problém má model Mk3, ohroženy jsou ale bitcoiny i na dalších modelech. „Peněženka měla generovat seed z hardwarového generátoru náhodných čísel (TRNG). Kvůli chybě v kódu se ale od března 2021 používal místo tohoto generátoru jen náhradní softwarový generátor, který náhodnost stavěl jen na sériovém čísle čipu, časovači od zapnutí a hodinách, jejichž oscilátor byl navíc u modelu Coldcard Mk3 pravděpodobně vypnutý,“ uvádí Tomáš Krause, odborník na kryptoměnu, autor projektu Bitcoin v kapse a spoluautor podcastu Bitcoin a blondýna (vydává jej server Mesec.cz z vydavatelství Internet Info, které vydává také Lupa.cz – pozn. redakce).
Peněženka tedy nevytvářela dostatečně náhodné seedy a útočník tak mohl jejich možné kombinace systematicky dopočítávat a prohledávat. „Prostor, kde jsou ‚vadné‘ seedy, je konečný, a na dnešním hardwaru se dá se správným vybavením projet v řádu hodin, maximálně jednotek dní. Možná už jsou v tuhle chvíli všechny ohrožené bitcoiny ukradené a zkoušet to dál už nemá cenu. Kdo měl prostředky na modelech Mk3 a nesledoval zpravodajství, pravděpodobně už je nemá, nebo brzy mít nebude. Pokud je stále má, měl by je urychleně převést jinam,“ radí Krause. Coldcard nabízí nový firmware, ten podle Krauseho ale nepomůže.