HBO Max se zatím nebude rozšiřovat do dalších států

Autor: WarnerMedia

Společnost Warner Bros. Discovery pozastavila rozšiřování streamovací aplikace HBO Max do dalších zemí. Počká s tím až do chvíle, kdy sjednotí HBO Max, Discovery+ a přehrávače Eurosportu do jednoho produktu. První zemí, kde kombinovanou aplikaci uvede, bude pravděpodobně Francie.

Podle serveru TBI byla zrušena plánovaná expanze HBO Max na Island, do Turecka, Řecka a do pobaltských států. Chystaná kombinovaná aplikace nemá ani název, ani termín spuštění, ale HBO Max mělo ve Francii odstartovat v roce 2023. Francie je zároveň jednou z evropských zemí, kde bude vznikat původní tvorba pro streamovací aplikace.

„Prozatím nepůjdeme na žádné nové trhy. Nebudeme se agresivně honit za růstem počtu předplatitelů, dokud nedokončíme spojení produktů, to je pro nás teď priorita číslo jedna,“ citoval server Davida Zaslava, ředitele Warner Bros. Discovery.

HBO Max je nyní dostupné v 61 státech a teritoriích. Poslední vlna spouštění proběhla v březnu, kdy se dočkali také čeští uživatelé.

„Pracujeme podle plánu na spuštění globální služby ve vysoké kvalitě, a to jak v oblastech, kde už nějakou streamovací nabídku máme, tak na nových trzích,“ reagovala Warner Bros. Discovery na dotazy novinářů.

Začátkem července firma potvrdila, že přestane natáčet původní pořady pro HBO ve střední a východní Evropě i ve Skandinávii. Zároveň nabídne licence na už vyrobené pořady provozovatelům jiných služeb.