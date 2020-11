Herní Bohemia Interactive loni utržila miliardu se ziskem 420 milionů

Tradiční české videoherní studio Bohemia Interactive mělo loni silný rok. Tržby společnosti činily bezmála miliardu, konkrétně dosáhly na 996,99 milionu korun. Zisk po zdanění činil 425,1 milionu korun.

U Bohemky se v roce 2019 projevil cyklus, který bývá ve videoherní branži běžný. Podařilo se vydat několik titulů, což nakoplo finanční ukazatele. Pro představu, rok 2018 na tom byl z pohledu stavu cyklu na opačné straně, tržby tehdy poklesly na 490 milionů se ziskem 71 milionů korun.

“Rok 2019 byl nejrušnějším rokem ve dvacetileté historii společnosti, pokud jde o počet vydaných her a herních rozšíření (DLC) a také jeden z finančně nejúspěšnějších. Celkem v loňském roce vyšlo sedm různých her a herních rozšíření na pěti různých platformách a společnost dosáhla čistého obratu jedné miliardy korun, což představuje 1,5 miliardy v hrubých tržbách, respektive v cenách pro koncové zákazníky. Celosvětově se prodalo celkem 4,5 milionu kopií her a DLC. Díky úspěchu svých titulů je Bohemia Interactive historicky i v roce 2019 jedničkou na českém trhu co do počtu zaměstnanců, počtu prodaných kusů i celkových tržeb,” uvádí BI v účetní závěrce.

Hra Arma 3 už prodala 5,5 milionů kopií, DayZ přes 5,8 milionu a free-to-playakci Vigor si zahrály čtyři miliony hráčů.