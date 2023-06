Herní e-shop Xzone.cz zvýšil obrat na 164 milionů a rozjel expanzi do Maďarska

Autor: Xzone.cz

Dnes již nejenom herní internetový obchod Xzone.cz v loňském roce dosáhl na obrat 164 milionů korun, což je meziročně o zhruba deset procent více. Zisk po zdanění podle účetní závěrky činil 1,9 milionu.





Xzone tato čísla považuje za úspěch i díky tomu, že český e-commerce po covidovém střízlivění doprovázeném dalšími ekonomickými aspekty padá.





“Po skoro dvou letech čekání byl konečně dostatek herních konzolí. S přidáním celé řady nových kategorií rostl prodej segmentu merchandise. S Xzone stánkem jsme se zaměřili na větší účast na festivalech. A v neposlední řadě také povedený herní závěr roku, v čele s velmi úspěšným God of War Ragnarök na PlayStation 4 a 5,” shrnul šéf Xzonu Martin Schovanec.

Obchod, který se kvůli pokračujícímu přesunu prodeje her do digitálních obchodů stále více zaměřuje na merch nebo vydávání vlastních edic českých titulů, expanduje na maďarský trh. Působit tam bude pod doménou Xzone.hu. Cílem je mít do dvou let stejný podíl jako na Slovensku, kde už Xzone funguje.

Xzone ovládají tři spolumajitelé. Schovanec má podíl 42,8 procenta a Jan Hanuš a Jiří Pospíšil drží po 28,6 procenta.