 »  Herní streamovací služba GeForce NOW je tady, bude konkurovat Google Stadia

David Slížek

Bitva o to, kdo ovládne herní streaming, se naplno rozjela. Po nemastném startu Google Stadia se hráčům otevřela služba GeForce NOW, za kterou stojí výrobce grafických karet NVIDIA. Nabízí streamování her do počítačů (PC i Mac), Shield TV nebo zařízení s Androidem.

Hráč nemusí kromě aplikace GeForce NOW nic instalovat a nepotřebuje žádný výkonný hardware, hry se totiž hrají v cloudu a na hráčovo zařízení se přenáší pouze streamované video s hraním. Je to jako by si od firmy pronajal virtuální cloudový počítač (takto ostatně NVIDIA službu v podmínkách popisuje).

Od konkurence se GeForce NOW v jednom podstatném ohledu liší: hráč může na službu napojit herní knihovnu z některého z podporovaných digitálních herních obchodů (Steam, Uplay, Epic či Battle.net) a hrát tak hry, které už si jednou koupil. Navíc má být k dispozici základní sada titulů, které jsou k dispozici zdarma.

V praxi to funguje tak, že se v aplikaci GeForce NOW po přidání hry např. ze Steamu otevře na virtuální ploše normální klient Steamu, ke kterému se hráč přihlásí svým účtem a provede klasickou instalaci hry – jen místo na svůj harddisk instaluje do cloudu.

Někdy to trvá jen desítky sekund, jindy desítky minut – zkušenosti prvích uživatelů se dost liší, závisí patrně na rychlosti, kterou virtuální počítač „stahuje“. Problém může být způsoben přetížením serverů kvůli velkému zájmu hráčů těsně po spuštění služby.

Jak GeForce NOW v praxi vypadá, jaké hry podporuje a jaká nabízí nastavení:

GeForce NOW přichází se dvěma úrovněmi uživatelských účtů: základní je zdarma a je limitovaná zejména tím, že hráč může v kuse hrát pouze hodinu. Pak se musí odpojit a může se znovu připojit.

Placená varianta Founders má devadesátidenní zkušební dobu zdarma (dá se využít pouze jednou na jednu domácnost) a po ní hráč platí 5,49 eur (139 Kč) měsíčně (je to dočasná zaváděcí nabídka, jaká bude cena po ní se zatím neví). Hráč za peníze dostane přednostní přístup na herní servery a v kuse smí hrát až šest hodin.



Autor: NVIDIA

GeForce NOW vyžaduje internetové připojení o minimální rychlosti 15 Mb/s (pro hraní v rozlišení 720p při 60 FPS). Kapacita 25 Mb/s pak má být minimem pro hraní v rozlišení 1080p a 60 FPS, ale ideální kapacita linky má být 50 Mb/s. Potřeba je kabelové připojení nebo Wi-Fi přes router s 5GHz sítí. Zajímavé bude sledovat, jaká bude odezva serverů (pro Evropu má NVIDIA připraveno šest clusterů).

K hardawrovým požadavkům na PC patří dvoujádrový procesor X86 s nejméně 2,0 GHz, 4 GB RAM a grafická karta podporující minimálně rozhraní DirectX 11 (NVIDIA GeForce 600 nebo novější, AMD Radeon HD 3000 nebo novější, Intel HD Graphics 2000 nebo novější). Na Windows služba vyžaduje výhradně 64bitovou verzi (Windows 7 nebo novější), u Macu macOS 10.10 nebo novější.

U smartphonu s Androidem je požadované minimum telefon s 2 GB RAM, systémem Android 5.0 a podporou rozhraní OpenGL ES3.2 nebo vyššího.

Kromě Googlu a firmy NVIDIA se do stremování her už před časem pustila společnost Sony se svou službou PlayStation Now a Microsoft testuje svou odpověď v podobě služby xCloud.