Herní streamovací služba GeForce Now zdražila, změna se týká nových uživatelů

Místo 139 Kč měsíčně 269 Kč. Firma NVIDIA zvedla výši předplatného své herní streamovací služby GeForce Now. Místo původního balíčku Founders nabízí nový balíček Priority, který je skoro dvojnásobně dražší. Nabízí také nově možnost ročního předplatného za 2 690 Kč. Úroveň Free, která je dostupná bez placení, ale obsahuje řadu omezení, zůstává.

Změna se týká pouze nových předplatitelů. Stávajícím platícím uživatelům, kteří si službu zaplatili nejpozději 17. března 2021, bude NVIDIA dále účtovat 139 Kč měsíčně. Firma to nazývá „doživotním členstvím Founders“ s tím, že jde o zaváděcí cenu, která nemá „stanoveného datum ukončení platnosti“.

Pokud ovšem uživatel zmešká byť jedinou platbu nebo třeba změní frekvenci plateb, o nižší cenu přijde. „Pokud z nějakého důvodu tvé placené členství Founders skončí, provedeš změnu fakturace nebo předplatné ukončíš, výhoda propadá a nelze ji získat znovu,“ píše NVIDIA v e-mailu uživatelům.



Autor: NVIDIA Nové úrovně předplatného

Služba GeForce Now se podle firmy NVIDIA blíží překonání hranice 10 milionů uživatelů. V současné době je na ní možné hrát asi 800 her, které streamuje z více než 20 datacenter po celém světě. Na rozdíl od konkurence, kde je obvykle potřeba hry kupovat, GeForce Now umožňuje hrát hry, které si uživatel zakoupil například na Streamu či Epic Store.

K hlavním konkurentům služby patří Stadia od Googlu, která koncem loňského roku dorazila i do Česka (naše recenze viz Google Stadia je oficiálně v Česku. Streamovat hry můžete v prohlížeči i zdarma). Firma ale své původní plány v herním byznysu postupně omezuje - začátkem února tak Google oznámil ukončení vývoje vlastních her pro Stadii.

K dalším konkurentům patří Xbox Game Pass od Microsoftu nebo PlayStation Now do Sony. V betaverzi dostupné zatím jen v USA testuje svou službu Luna také Amazon.