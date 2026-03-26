Instagram a YouTube mají v USA zaplatit odškodné za návykový design, který poškozuje uživatele

Společnosti Meta a Google prohrály první kolo civilního soudního sporu, ve kterém uživatelka požadovala odškodnění za psychickou újmu způsobenou používáním Instagramu a YouTube.
Porota v Los Angeles nařídila firmám zaplatit celkem 6 milionů dolarů. Z toho 3 miliony má dostat žalobkyně, známá pod iniciály K. G. M., a 3 miliony USD jsou sankcí za podvodné chování. Meta má podle rozhodnutí uhradit 70 procent částky a Google zbylých 30 procent.
Obě firmy podle poroty úmyslně staví své služby tak, aby vyvolaly v uživatelích návykové chování. K. G. M. před soudem řekla, že se stala na YouTube závislá v šesti letech a na Instagramu v devíti. Nadměrné používání sítí podle ní vedlo k psychickým problémům, včetně depresí či narušených vztahů s rodinou.
Porota rozhodla, že firmy věděly, že design jejich služeb zahrnuje rizika návykovosti a že šlo o podstatný faktor, který přispěl k psychickým problémům žalobkyně. Pro hlasovalo deset porotců z celkových dvanácti. Meta i Google už oznámily, že se proti verdiktu odvolají.
Spor může v USA dát návod dalším soudům, jak rozhodovat v podobných případech, a stanovit určitý precedens. Žaloba původně mířila také na služby TikTok a Snap. ty ale ještě před líčením uzavřely s žalobkyní dohodu o mimosoudním vyrovnání a projednávání se tak vyhnuly.
Meta tento týden prohrála první kolo také v dalším důležitém civilním sporu v USA. Porota v Novém Mexiku nařídila firmě zaplatit 375 milionů dolarů za to, že nedostatečně chrání bezpečnost dětí na Instagramu, Facebooku a WhatsAppu a umožňuje sexuálním predátorům děti kontaktovat, požadovat po nich nahé fotografie nebo je lákat k osobnímu setkání. Kromě finanční sankce žaloba požaduje, aby Meta změnila design svých služeb, zavedla ověřování věku, účinněji bránila sexuálním predátorům v přístupu k dětem či zamezila dětem v používání koncového šifrování, které podle ní chrání zločince.