 »  Intercontinental Exchange spustila futures kontrakty vyrovnávané v BTC

Bakkt je po nekonečných odkladech v provozu, Intercontinental Exchange, v investorském světě mimo kryptoměnovou komunitu, známá hlavně coby vlastník New York Stock Exchange (NYSE), spustil dnes nad ránem první regulované futures kontrakty vyrovnávané v bitcoinech.

První kontrakt byl uzavřen dnes ve 2 hodiny a tři minuty našeho času na ceně 10 115 dolarů, platforma Bakkt, kterou ICE založila spolu s Boston Consulting Group, Microsoftem (M12) a dalšími devíti investory, o tom informovala prostřednictvím svého Twitter účtu.

We’re live!



The first Bakkt Bitcoin Futures trade was executed at 8:02pm ET at a price of $10,115