 »  IoT síť LoRa se dočká mezinárodního roamingu, připojí se i České Radiokomunikace

Jan Sedlák

Jednou z nevýhod sítí LoRa (LoRaWAN) určených pro internet věcí je to, že nefungují v rámci mezinárodního roamingu, což případným zájemcům o využití IoT komplikuje nasazení v rámci více zemí. To by se do konce letošního roku mělo změnit. Společnost Syniverse oznámila, že připravuje neutrální roamingovou platformu, na které spolupracuje s členy LoRa Alliance.

Na propojení nesourodých LoRa sítí spolupracují také České Radiokomunikace, které provozují tuzemskou celonárodní LoRa síť. ČRA to označují za další strategický krok k rozvoji internetu věcí.

„Umožnění roamingu LoRaWAN prostřednictvím zmíněného centra je v souladu se strategií multi-access IoT technologií přechodu na sítě nové generace včetně 5G, které budou také vyžadovat interoperabilitu se staršími sítěmi, aby společnosti mohly provozovat služby IoT, bločenky a další. Společnost Syniverse už úspěšně předvedla konektivitu architektury LoRaWAN na své globální, zabezpečené IoT síti v rámci iniciativy Syniverse Innovation Lab,“ uvádí Miloš Mastník z Radiokomunikací.

IoT hub od Syniverse je postavený na standardu LoRaWAN 1.0, který podporuje takzvaný pasivní roaming. Novější verze 1.1 zvládá plný roaming včetně geolokace. Tento standard ale není integrován v řadě již fungujících koncových zařízeních. LoRa Alliance uvádí, že funguje přes 113 komerčních sítí LoRaWAN v 55 zemích.