Izraelci chtějí ztrojnásobit své mladé vývojové centrum v Praze zaměřené na kyberbezpečnost

Jan Sedlák
Dnes
Shlomo Kramer, Cato Networks Autor: Cato Networks

V České republice nemá početné výzkumné a vývojové centrum pro kybernetickou bezpečnost pouze Gen Digital (Avast), ale také několik zahraničních podniků typu SentinelOne, Rapid7 a další. Novým investorem je izraelská firma Cato Networks, která v Praze rozjela R&D aktivity v loňském roce. Jde o první takové centrum mimo domovský Izrael, které by v následujících letech mělo výrazně růst.

Cato Networks nyní v Česku zaměstnává přes 40 odborníků. Výkonný ředitel firmy Shlomo Kramer během návštěvy Prahy uvedl, že by pobočku v příštím roce chtěl ztrojnásobit. Již předtím naznačil, že by na našem území chtěl alokovat až stovky lidí. Česko dle slov Kramera a technologického ředitele Eyala Heimaa zapadlo do firemní kultury Cata. To lze v překladu pojmenovat i tak, že Češi a Izraelci nemají příliš tendence “bullshitovat” a soustředí se na technické výsledky.

Pražský výzkum a vývoj izraelské společnosti nedávno dostal nového šéfa, stal se jím Lukáš Mrázek. Ten v minulosti dělal například pro Pure Storage, což je další zahraniční IT investor s vývojem v Česku (a hardware pro flash úložiště vyrábí ve Foxconnu v Kutné Hoře).

Cato Networks vyvíjí cloudovou platformu SASE, díky níž je možné zabezpečit firemní zařízení a infrastrukturu bez nutnosti provozu VPN a podobně. Jde o obor na vzestupu, kde se Cato prezentuje jako mladý dravec s moderní platformou zrozenou v cloudu, nikoliv poskládáním více technologií do jedné. V SASE kromě jiného působí také ústecká firma GoodAccess. Konkurencí pro Cato je třeba Palo Alto Networks, která nedávno za 25 miliard dolarů koupila izraelský CyberArk.

Shlomo Kramer je jeden z nejbohatších Izraelců. V roce 1993 spoluzaložil Check Point, nejhodnotnější izraelskou firmu, která má ve vedení i několik Čechů. Check Point je společně s armádou jednou z hlavních hnacích sil izraelského kyberbezpečnostního ekosystému. Kramer následně v roce 2002 spoluzaložil další firmu Imperva, kterou za 3,6 miliardy dolarů koupila skupina Thoma Bravo. Cato Networks je jeho třetí projekt.

Cato Networks už od investorů vybrala 1,1 miliardy dolarů a výhledově se chystá na burzu, z čehož budou profitovat i zaměstnanci, kteří dostávají opce na akcie. Cato v současné době zaměstnává něco přes tisíc lidí. Firma vytáhla roční opakované tržby (ARR) na více než 300 milionů dolarů.

