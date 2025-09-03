Jeden z nejbohatších Izraelců v Česku staví vývojové centrum a udělal první akvizici

V Česku nedávno rozjela výzkumné a vývojové centrum izraelská společnost Cato Networks. V Praze má aktuálně nižší desítky zaměstnanců, postupně se ale chce rozrůst na až stovky lidí. Expandovat může i díky velkému rizikovému kapitálu. V létě uzavřela investiční kolo series G s objemem 409 milionů dolarů a celkově už nabrala 1,1 miliardy dolarů. Jelikož firma dává opce na akcie, zaměstnanci si při potenciálním vstupu na burzu mohou přijít na zajímavé peníze. Cato teď také udělala první akvizici.
Cato Networks založil Shlomo Kramer, jeden z nejbohatších Izraelců. V kyberbezpečnosti má velkou historii. V roce 1993 spoluzaložil Check Point, nejhodnotnější izraelskou firmu, která má ve vedení i několik Čechů. Check Point je společně s armádou jednou z hlavních hnacích sil izraelského kyberbezpečnostního ekosystému. Kramer následně v roce 2002 spoluzaložil další firmu Imperva, kterou za 3,6 miliardy dolarů koupila skupina Thoma Bravo. Cato Networks je jeho třetí projekt.
Cato v současné době zaměstnává něco přes tisíc lidí. Firma vytáhla roční opakované tržby (ARR) na více než 300 milionů dolarů.
Společnost vyvíjí cloudovou platformu SASE, díky níž je možné zabezpečit firemní zařízení a infrastrukturu bez nutnosti provozu VPN a podobně. Jde o obor na vzestupu, kde se Cato prezentuje jako mladý dravec s moderní platformou zrozenou v cloudu, nikoliv poskládáním více technologií do jedné. V SASE kromě jiného působí také ústecká firma GoodAccess.
V SASE je aktivní rovněž americká společnost Palo Alto Networks. Ta nedávno za 25 miliard dolarů koupila izraelský CyberArk, pomocí níž má řešit ochrany identit uživatelů. Tento krok souvisí i s nástupem AI agentů. CyberArk odhaduje, že AI identity mnohonásobně převáží lidské identity. Tento problém tedy bude nutné řešit.
Cato Networks chce problematiku AI adresovat také, proto teď firma kupuje v roce 2022 založený startup Aim Security (opět z Izraele). Ten má umožnit bezpečné zavádění AI agentů a AI aplikací. Aim Security rozšíří SASE Cloud Platform od Cato.
Kramer se mimochodem vůči postupu Palo Alto Networks vymezuje. Žádná kyberbezpečnostní firma podle něj nedokázala vybudovat platformu slepováním akvizic a různých technologických stacků. Palo Alto Networks se podle něj vydává cestou IBM. Firmě to ale doposud fungovalo.
Aktivity Cato Networks a Palo Alto Networks patří k aktuálně nejvýraznějším na trhu. Velký zářez nedávno udělal i Google, který za 32 miliard dolarů koupil izraelsko-americkou firmu Wiz pro cloudovou bezpečnost.
Příchod Cato Networks do Prahy je každopádně zajímavou zprávou. Po SentinelOne (zase Izrael) či Ciscu zde máme dalšího mezinárodního hráče z kyberbezpečnostního oboru.
Takto Cato Networks popisuje přínos koupené firmy Aim Security:
Aim odhaluje skryté používání AI, monitoruje a chrání všechny interakce koncových uživatelů s AI, poskytuje přehled o stávajícím používání AI a snižuje jeho rizika a umožňuje vznik nových scénářů využití AI. Díky Aim mohou zaměstnanci bezpečně používat veřejné i podnikové AI agenty, jako je Microsoft Copilot, vyvíjet software s novými AI agenty pro tvorbu kódu, jako je Cursor, a využívat lokální agenty se servery Model Context Protocol (MCP).
Aim AI Firewall chrání interní AI aplikace a AI agenty před tzv. runtime útoky, tedy útoky na jejich běhové prostředí. Prosazuje zásady zabezpečení a správy stanovené společností ve všech interakcích mezi uživateli, AI agenty a interními AI aplikacemi a modely, ať už interakce probíhají v lokálním prostředí nebo v cloudovém datovém centru.
Aim zabezpečuje celý vývojový cyklus AI, od trénování modelů strojového učení až po vytváření vlastních AI agentů. Aim průběžně zjišťuje, detekuje a napravuje rizika AI pro bezpečnost a shodu s předpisy (compliance) ještě předtím, než tato rizika mohou ovlivnit produkční prostředí. Řešení Aim skenuje interní AI modely a přitom detekuje nesprávné konfigurace a zranitelnosti, takže zákazníci mohou udržovat optimální bezpečnostní úroveň AI modelů po celou dobu jejich životního cyklu.