 »  Izraelci tvrdí, že odemknou většinu Androidů a libovolný iPhone až do verze iOS 12.3

Karel Wolf

Izraelská společnost Cellebrite, která nabízí vládám služby průniku do zabezpečených mobilních zařízení, prohlásila, že její řešení Universal Forensic Extraction Device dokáže vyextrahovat data ze všech běžných modelů iPhone včetně těch s poslední uvolněnou verzí iOS a většiny Android zařízení.

V případě zařízení od Apple si prý UFED poradí se zařízeními od iOS 7 do teprve před měsícem vydané verze iOS 12.3, u Androidu firma uvádí jen příklady hi-end telefonů, které jsou dnes automaticky šifrované, případně obsahují další úrovně ochrany (Samsung Galaxy S6 až S9, prémiové telefony Huawei, LG, Motorola a Xiaomi), naznačuje ale, že pro ni není problém se dostat do většiny současných Android přístrojů, což by jí dávalo poměrně unikátní pozici na trhu.

Ač to nikdy nebylo oficiálně potvrzeno, Cellebrite se v odborných kruzích přikládá zásluha o odemknutí iPhone 5c Rizwana Farooka, jednoho z teroristů vraždících v San Bernardinu v prosinci 2015. Americé úřady tehdy požádaly Apple, aby zpřístupnil backdoor iOS pro extrahování dat ze smartphonu, společnost to ale odmítla s odůvodněním, že by tak ohrozila kredibilitu a bezpečnost svého mobilního operačního systému. FBI se následně obrátila na soukromé společnosti nabízející průnik do mobilních zařízení, z těch měla nakonec uspět právě Cellebrite. Její zásluha na finálním prolomení zabezpečení telefonu ale nikdy nebyla oficiálně potvrzena.