Jak chránit děti před online riziky či jaká práva máme vůči AI. ČTÚ spustil Digitální maják

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil nový portál, který má poskytovat informace o nástrahách digitálního světa. Web nazvaný Digitální maják se soustředí na oblasti, ve kterých má úřad regulační pravomoci: ochrana uživatelů podle nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a dohled nad umělou inteligencí podle nařízení o AI (AI Akt). K těmto dvěma tématům ČTÚ přidává ochranu dětí online, které se dlouhodobě věnuje.
Uživatelé na webu najdou například informace, jaká práva podle DSA mají, jak mohou řešit jejich případná porušení, včetně postupu podání stížnosti ČTÚ, nebo kdo rozhoduje o nezákonnosti online obsahu.
Digitální maják také nabízí vysvětlení, co pro uživatele znamená AI Akt, jaké praktiky využívající umělou inteligenci jsou v EU zakázané nebo jak nařízení reguluje tzv. deepfakes. Na portálu je také odkaz na informační stránku pro firmy a úřady.
V sekci týkající se ochrany dětí nabízí web například desatero pro rodiče, které popisuje základní postupy, jak děti vychovávat k opatrnému používání online služeb, návod k nastavení rodičovské ochrany v zařízeních a aplikacích a další příručky, instruktážní videa a podcasty.
„Digitální svět je dnes přirozenou součástí života dětí i dospělých. Naším cílem proto není lidi strašit ani jim říkat, aby technologie nepoužívali. Chceme jim dát informace a praktické nástroje, díky kterým se v digitálním prostředí budou umět lépe orientovat a bezpečněji se v něm pohybovat,“ komentuje spuštění webu předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.