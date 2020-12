Jak tančí roboti? Boston Dynamics ukázali své stroje na tanečním parketu

Na jednu stranu je to uvolněné reklamní PF video s přáním do nového roku, na druhou hezká ukázka toho, kam se posunuly pohybové schopnosti robotů.

Firma Boston Dynamics zveřejnila video se skupinovým tancem zástupců všech svých modelů na píseň Do You Love Me od skupiny The Contours. Začíná tancem jednoho robota, humanoidního modelu Atlas, ke kterému se postupně přidávají další modely: robopes Spot a přepravník Handle.

Boston Dynamics je americká firma, která vznikla jako spinoff MIT. V roce 2013 společnost koupil holding Aplhabet, který ji o čtyři roky později prodal japonské investiční firmě SoftBank. Letos v prosinci odkoupila většinový podíl v Boston Dynamics automobilka Hyundai.

Jeden z modelů Boston Dynamics, robopes Spot, je od prosince k vidění i v Česku. Pořídil si ho e-shop Alza.cz, který robotického pomocníka předvádí zákazníkům. Jak se robopes, pojmenovaný Dášenka, ovládá a co umí? Vyzkoušeli jsme si to na vlastní kůži.

Další modely robopsů Spot by měla brzy získat také ČVUT. Její Fakulta elektrotechnická na koupi strojů získala peníze od americké vojenské agentury DARPA.