Český rozhlas získal práva na vysílání olympiády do roku 2024

Český rozhlas nabídne sportovní vysílání ze zimních olympijských her 2022 v Pekingu i letní olympiády 2024 v Paříži v plném rozsahu. Vysílací licenci získal od společnosti Discovery Communications. Stejně jako v posledních letech to bude znamenat přítomnost reportérů Českého rozhlasu přímo v místě dění těchto sportovních událostí a zajištění nejaktuálnějšího servisu pro posluchače.

Licence je neomezená, Český rozhlas tedy nabídne plnohodnotné zpravodajství z obou olympiád na všech stanicích, včetně nové digitální stanice ČRo Radiožurnál Sport.

„Už nyní se začneme připravovat na to, abychom posluchačům zprostředkovali co nejlepší sportovní zážitky přímo z místa konání olympijských her. Zejména program stanice Radiožurnál a digitální stanice Český rozhlas Radiožurnál Sport nabídne jako vždy živé vstupy, přenosy důležitých sportovních klání i ohlasy českých sportovců či expertů,“ uvedl ředitel zpravodajství Jan Pokorný.