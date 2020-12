Vysílací rada: Jaromír Soukup je ostře nepřátelský vůči vládní politice

Televize Barrandov se znovu dostala do hledáčku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Státní úřad si nechal zpracovat analýzu pořadů Duel Jaromíra Soukupa a Aréna Jaromíra Soukupa odvysílaných od letošního května do konce října. Zaměřil se také na pořad Jaromír Soukup Live od konce srpna do začátku října.

V několika pořadech byl Jaromír Soukup podle vysílací rady prokazatelně neobjektivní a nevyvážený. Rada proto televizi poslala formální upozornění se sedmidenní lhůtou na nápravu.

Prvního prohřešku se měl Soukup dopustit v pořadu Duel z 8. října 2020, v jehož závěru podle názoru radních vyjádřil podporu v senátních volbách kandidátovi ČSSD Michalu Šmardovi. Měl tak učinit prohlášením: „Víte, co já si myslím? Kdybyste kandidoval jako nezávislý, tak do toho Senátu projdete celkem lehce a já vám budu držet palce, ať se vám to i s tou přítěží ČSSD povede.“

Předmětné vysílání proběhlo v předvečer konání druhého kola voleb do Senátu. „Moderátor tak mohl svým výrokem ovlivnit rozhodování voličů v senátních volbách a nepřípustně tak zasáhnout do probíhající politické soutěže,“ tvrdí vysílací rada. Šmarda získal v druhém kole voleb 40,18 % hlasů a prohrál tak v souboji s nestraníkem za KDU-ČSL Josefem Klementem.

Druhé upozornění si TV Barrandov vysloužila za Duel odvysílaný 13. října a 20. října, a také za Arénu vysílanou 14. října. „Moderátor pořadů, Jaromír Soukup, v diskusi s opozičními politiky rezignoval na roli kvalifikovaného oponenta a diskusní prostor využíval k šíření svých vlastních subjektivních názorů, které byly ostře nepřátelské vůči vládní politice související s řešením pandemie onemocnění covid-19,“ vadí vysílací radě.

„Svou pozici moderátora zároveň zneužíval k tomu, aby hostům kladl návodné a sugestivní dotazy, kterými diskutujícím podsouval premisu, že vláda ve zvládání pandemie fatálně selhala. Hosty současně tlačil k závěru, že řešením nastalé situace je výměna vlády. Provozovatel tak nezabezpečil, aby si diváci na základě zhlédnutí předmětných vydání pořadů byli schopni na diskutovanou problematiku utvořit svůj vlastní nezávislý názor,“ konstatuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jaromír Soukup letos vyhrál soudní spory s RRTV a nemusí platit uložené pokuty. Tématu jsme se na DigiZone podrobně věnovali v tomto článku. Nejvyšší správní soud konstatoval, že by měla vysílací rada při ukládání sankcí za neobjektivitu a nevyváženost lépe zdůvodňovat, v čem konkrétně byly odvysílané informace lživé nebo překroucené.