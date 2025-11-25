Lupa.cz  »  Jak zničit milovanou firmu? V češtině vychází kniha popisující osud Blizzardu, tvůrců Diabla či Warcraftu

Jak zničit milovanou firmu? V češtině vychází kniha popisující osud Blizzardu, tvůrců Diabla či Warcraftu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hrát fér Autor: Host, Xzone

Před vánoci vychází další do češtiny přeložená kniha týkající se technologií a světa kolem nich. Jde o titul Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment, jehož autorem je novinář Bloombergu věnující se videohernímu byznysu Jason Schreier.

Schreierovi už v češtině vyšly předchozí knihy Krev, pot a pixely a Press Reset popisující těžkosti vývoje a vydávání her. Lokalizovaná novinka vyšla v originálne asi před rokem, a to pod názvem Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Nakladateli české verze jsou Host a Xzone.

Hrát fér popisuje příběh společnosti Blizzard, která dlouhou dobu patřila mezi tvůrce nejoblíbenějších her na světě jako jsou Diablo, World of Warcraft, StarCraft nebo Overwatch. Do jisté míry jde o odstrašující příklad toho, jak to s takzvaným lovebrandem založeným srdcaři může dopadnout. Blizzard je dnes součástí Activisionu, respektive Microsoftu, a hrabe se z éry úpadku, což kniha dobře popisuje. Popsáno je i to, jak se do Blizzardu dostala francouzská skupina Vivendi, která s hrami do té doby neměla nic společného.

“Nadšenecký projekt se postupně proměnil v impérium s tisíci zaměstnanci a miliardovými rozpočty, které časem pohltila ještě větší korporace Activision. Autonomie studia neměla mít dlouhého trvání –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ stačilo jediné vážné škobrtnutí a zrušený projekt, aby mateřská firma začala Blizzard rozkládat zevnitř. Přišly špatné produkty, nezvládnuté PR, hromadné propouštění. Z Blizzardu se stalo synonymum úpadku,” shrnuje popis titulu.

V češtině vychází kniha o vzniku, historii a fenoménu kolem hry Hledání min Přečtěte si také:

V češtině vychází kniha o vzniku, historii a fenoménu kolem hry Hledání min

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Jak funguje platforma IBM Power11?

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).