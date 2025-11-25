Jak zničit milovanou firmu? V češtině vychází kniha popisující osud Blizzardu, tvůrců Diabla či Warcraftu

Před vánoci vychází další do češtiny přeložená kniha týkající se technologií a světa kolem nich. Jde o titul Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment, jehož autorem je novinář Bloombergu věnující se videohernímu byznysu Jason Schreier.
Schreierovi už v češtině vyšly předchozí knihy Krev, pot a pixely a Press Reset popisující těžkosti vývoje a vydávání her. Lokalizovaná novinka vyšla v originálne asi před rokem, a to pod názvem Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Nakladateli české verze jsou Host a Xzone.
Hrát fér popisuje příběh společnosti Blizzard, která dlouhou dobu patřila mezi tvůrce nejoblíbenějších her na světě jako jsou Diablo, World of Warcraft, StarCraft nebo Overwatch. Do jisté míry jde o odstrašující příklad toho, jak to s takzvaným lovebrandem založeným srdcaři může dopadnout. Blizzard je dnes součástí Activisionu, respektive Microsoftu, a hrabe se z éry úpadku, což kniha dobře popisuje. Popsáno je i to, jak se do Blizzardu dostala francouzská skupina Vivendi, která s hrami do té doby neměla nic společného.
“Nadšenecký projekt se postupně proměnil v impérium s tisíci zaměstnanci a miliardovými rozpočty, které časem pohltila ještě větší korporace Activision. Autonomie studia neměla mít dlouhého trvání – stačilo jediné vážné škobrtnutí a zrušený projekt, aby mateřská firma začala Blizzard rozkládat zevnitř. Přišly špatné produkty, nezvládnuté PR, hromadné propouštění. Z Blizzardu se stalo synonymum úpadku,” shrnuje popis titulu.