Jeden z nejúspěšnějších českých fondů má nových 1,8 miliardy na příští technologické rakety

Iva Brejlová
Dnes
Credo Ventures Autor: Credo Ventures

Credo Ventures, jeden z nejstarších a nejúspěšnějších venture kapitálových fondů v Česku, oznámil spuštění svého pátého fondu o velikosti 88 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 1,8 miliardy Kč. Peníze zamíří k ambiciózním zakladatelům ze střední a východní Evropy a diaspor regionu, a to v nejranějších fázích.

„Věříme, že další vlna společností z regionu střední a východní Evropy, které budou definovat svou kategorii, je teprve před námi,“ popsal fond. „Region dramaticky dozrál,“ uvádí s tím, že v něm vnímá více průlomových firem, zakladatelů druhé a třetí generace i více lidí se zkušenostmi a ambicí budovat globální firmy od prvního dne.

Za šestnáct let své existence si fond vybudoval reputaci, kterou přiživují především dvě startupová jména v portfoliu. Credo bylo prvním investorem do rumunského UiPath, který vyvíjí software pro automatizaci a pro umělou inteligenci, jenž později vstoupil na newyorskou burzu s valuací 35 miliard dolarů. Stojí také za AI startupem ElevenLabs, jehož poslední oficiální valuace dosáhla 11 miliard dolarů.

Credo má kanceláře v Praze a Krakově a jako zakládající partnery Ondřeje Bartoše a Jana Habermana, v čele fondu jsou dále Jakub Křiklava, Maciek Gnutek, Maximilian Kolowrat-Karkowsky a Matěj Miček. Celkově Credo poslalo peníze do zhruba stovky společností.

Český projekt ze San Francisca vám dovolí hledět spolupracujícím AI agentům pod ruce. A u toho s nimi tvořit Přečtěte si také:

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

