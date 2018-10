 »  Jeff Bezos chce prodávat akcie Amazonu, aby měl peníze pro svou vesmírnou firmu

Jan Beránek

Akcie v hodnotě jedné miliardy dolarů chce zakladatel Amazonu proměnit v podporu své druhé hračky – společnosti Blue Origin, která se věnuje vesmírným letům. Informuje o tom server The Verge.

Bezos tak chce posílit pozici své firmy vedle konkurenčního SpaceX, za nímž stojí další internetový miliardář Elon Musk. Obě firmy chtějí dostat soukromý kapitál na scénu, kde dosud vládla NASA.

Blue Origin chce podle Bezose rozjet kromě dopravních služeb i turistický ruch do vesmíru. Příští rok by tak firma měla představit vlastní loď New Shepard. Ta má za sebou aktuálně pět startů a přistání. Zpočátku chce Bezos vozit turisty na okraj vesmíru. Letenka jim umožní vyzkoušet stav beztíže a prohlédnout si Zemi z velkých oken vesmírné lodi.

Konkurence v čele s Muskem zase připravuje loď jménem Dragon, která by mohla posílat astronauty rovnou na mezinárodní vesmírnou stanici. Elon Musk chce také příští rok poslat lidi k Měsíci s raketou Falcon Heavy.