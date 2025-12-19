Lupa.cz  »  Kity, bity, neurony. Martin Malý vydává novou knihu, věnuje se malému hardwaru a umělé inteligenci

Jan Sedlák
Dnes
Kniha Kity, bity, neurony Autor: CZ.NIC

Martin Malý přišel těsně před vánoci se svou již šestou knihou, která mu opět vyšla v Edici CZ.NIC. Jmenuje se Kity, bity, neurony, má 388 stran a zaměřuje se na moderní technologie pro hobby a elektroniku. Pořídit si lze tištěnou verzi i e-book.

“Kniha Kity, bity, neurony je průvodce světem moderní elektroniky, který propojuje hardware, programování a umělou inteligenci. Seznámí vás s méně známými, ale stále důležitějšími jazyky jako Zig či Lua, představí otevřenou architekturu RISC-V, která mění pravidla hry v návrhu procesorů, představí nové a zajímavé moduly a senzory pro domácí elektronické projekty a krok za krokem vysvětlí, jak fungují neuronové sítě – od teorie až po jejich praktické nasazení v embedded systémech. Kniha je určena všem, kdo chtějí nahlédnout pod kapotu moderního vývoje elektroniky a pochopit, jak propojit svět kódů, čipů a umělé inteligence,” shrnul autor.

Dále je možné se dozvědět o principech senzorů pro domácí elektronické projekty, získat tipy na některé osvědčené moduly nebo poznat princip fungování neuronek s jejich praktickým využitím a nasazováním v embedded systémech.

“Když si doma navrhujete a stavíte elektronické konstrukce, tak si většinou vystačíte s tím, co znáte. Máte svůj oblíbený jednočip, oblíbené senzory a zaběhané postupy. Přesto je dobré podívat se kousek za obvyklé obzory, jestli tam není něco, co by pro vás mohlo být zajímavé. A to jsem si vzal za úkol: udělat pár kroků od běžných konstrukcí, postupů a technologií a ukázat méně běžné, ale zajímavé oblasti,” doplnil Malý.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).