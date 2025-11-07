Lupa.cz  »  Konečně, ozývá se ze startupového prostředí k programovému prohlášení vlády. Přidat by se prý měla ještě podpora umělé inteligence

Konečně, ozývá se ze startupového prostředí k programovému prohlášení vlády. Přidat by se prý měla ještě podpora umělé inteligence

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Startup - inovace - nápad Autor: Depositphotos

Česká startupová scéna reaguje pozitivně na programové prohlášení nové vlády. Zakladatelé a investoři oceňují konkrétní plány na podporu inovativního podnikání, ale volají také po silnější podpoře umělé inteligence.

„Podle tohoto prohlášení máme historicky první vládu, která startupy a inovační ekonomiku nebere jen jako frázi, ale má konkrétní plán, jak mladé a nadějné podnikatele podpořit a udělat z nás startupovou velmoc,“ chválí Vojta Roček, partner z fondu Presto Tech Horizons. Vysvětluje, že v této oblasti dlouhodobě potřebujeme předehnat státy na západ od nás. „Před volbami jsme strávili hodně času vysvětlováním, co všechno je potřeba změnit – jsme rádi, že to nová vláda reflektuje,“ říká.

„Vláda chce řešit startupový zákon, snižování byrokracie, zjednodušení startu podnikání, pobídky pro investory i doladění zaměstnaneckých akcií. Tedy přesně to, o čem víme, že český startupový sektor brzdí nebo mu chybí,“ vyjmenovává předseda České startupové asociace Martin Jiránek. „Další oblasti, jako možný nový způsob spolupráce flexiworker či pobídky pro penzijní fondy k investicím do startupů přes VC fondy, jsou v Hospodářské strategii ANO, na kterou se Programové prohlášení vlády také odkazuje,“ dodává.

Ondřej Tomek: Technologické firmy nemají důvod v Česku zůstat. Vím o třiceti, které právě odcházejí Přečtěte si také:

Ondřej Tomek: Technologické firmy nemají důvod v Česku zůstat. Vím o třiceti, které právě odcházejí

V dokumentu však experti postrádají důraznější zaměření na umělou inteligenci. „Chybí nám silnější orientace na rozvoj pokročilého AI ekosystému. Spolupracujeme s předními českými AI firmami, které mají potenciál formovat, ne jen konzumovat technologie – ale v programovém prohlášení to příliš nevidíme. Teď je přitom ten moment, kdy má smysl takové firmy aktivně podpořit,“ upozorňuje Adam Hamšík, CEO Labyrinth Labs. Dodává, že programové prohlášení se nemusí setkat s reálnými kroky. Pokud by se tak však stalo, startupovému světu by podle něj plány pomohly.

O nutnosti podpory umělé inteligence hovoří i Tomáš Lodňan, CEO GoodRequest. Kromě ní přidává potřebu podporovat reálný výzkum a otevřenost dat. „Dlouhodobě upozorňujeme na evropský problém podkapitalizace vůči USA a Číně a na nedostatečnou konkurenceschopnost; proto vítáme kroky, které snižují bariéry inovací,“ říká.

Za důležitý považují zástupci startupů zejména připravovaný startupový zákon a plánované zjednodušení byrokracie. „Za klíčové považujeme chystaný ,lex startup' včetně rozumného nastavení zaměstnaneckých akcií (ESOP), propojení státních agentur pro jednodušší export a škálování a otevřená data s AI-ready státem,“ vysvětluje Jaroslav Ton, CEO Malcom Finance.

„Pokud budou opatření skutečně implementována a rozpočtově kryta, očekáváme v horizontu 12–24 měsíců zlepšení podmínek pro rozvoj technologických firem: snazší zakládání firem, jistější R&D režim, lepší přístup ke kapitálu skrze nižší rizikovou přirážku a efektivnější motivaci zaměstnanců přes ESOP,“ uvádí. Jako riziko však vnímá nejasnosti některých závazků (např. ETS2) a implementační detaily B2C režimů, které mohou zvýšit compliance náklady, pokud nebudou nastavena rozumná pravidla a výjimky.

Experti se však shodují, že klíčová bude implementace slibů do praxe. Jak poznamenává Hamšík: „Programové prohlášení se nemusí setkat s reálnými kroky.“

Startupový zákon se v Česku začal připravovat ještě za předchozí vlády, ale až v úplném závěru její působnosti. Do té doby technologickým firmám přineslo úlevu nové nastavení zaměstnaneckých akcií. Budoucí změny pro startupy mají obsahovat mimo jiné zvláštní režim spolupráce s OSVČ – nastavit speciálně pro startupy poměr, který není ani zaměstnanecký, ani nezákonné zaměstnávání OSVČ – ale něco mezi tím.

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují? Přečtěte si také:

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují?

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Roboti už jdou, už tady jsou…

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).