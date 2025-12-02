Lupa.cz  »  Košík.cz má nového obchodního ředitele, působil jako jednatel Globusu

Košík.cz má nového obchodního ředitele, působil jako jednatel Globusu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Navrátil Autor: Košík.cz
Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz

Novým obchodním ředitelem online supermarketu Košík.cz se stal Jan Navrátil. Chce posílit datový element při práci se sortimentem i cenou, rozšířit se má mimo jiné nabídka privátních značek.

Jeho nástupem Košík rozdělí oddělení Sales & Operations na dva samostatné týmy. Tomáš Anděl, který dosud v roli manažera obou oddělení působil, se se svým týmem nově soustředí výhradně na provozní procesy.

Navrátil přichází z pozice šéfa české pobočky společnosti Borgy, distributora značek jako Philips, Beuer nebo Remington na trzích střední a východní Evropy. Podařilo se mu mimo jiné dosáhnout licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch. Dříve působil v Globusu, kde strávil 16 let a propracoval se do pozice jednatele. „Po letech se do českých domácností vrací zdravá spotřeba, roste chuť vybírat i podle jiných parametrů, než je cena,“ myslí si. S prací s daty se má nyní na Košíku mimo jiné personalizovat nabídka.

Košík je dlouhodobě ve ztrátě, podle účetní uzávěrky za rok 2022 je společnost ekonomicky závislá na finanční podpoře společnosti EC Investments, tedy akcionáře mateřské společnosti Košík Holding. To je společnost ovládaná Danielem Křetínským. Novější údaje do obchodního rejstříku společnost neposkytl.

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek Přečtěte si také:

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Proč přichází éra suverénních datových center?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Evropa už utíká od amerických cloudů

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).