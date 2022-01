Kryptofond Miton C investuje desítky milionů do burzy Coinmate a platební brány Confirmo

Fond Miton C, zaměřený na investice do projektů v oblasti kryptosvěta a web3, oznámil novou investici. Desítky milionů korun vložil do dvou služeb Coinmate a Confirmo.

Coinmate je burza pro nákup kryptoměn bitcoin, ethereum, ripple, litecoin a dalších za české koruny nebo eura, která funguje od roku 2014. Confirmo je platební systém pro firmy, které chtějí přijímat platby v kryptoměnách.

Zakladateli Coinmate jsou Roman Valihrach a Daniel Houška. Obě firmy provozuje stejná firma Confirmo s. r. o.

„Čím víc bude kryproměnové prostředí komplexní, tím více budou běžní uživatelé i firmy potřebovat důvěryhodného partnera, který jim vše zjednoduší a řadu věcí vyřeší za ně. Věřím, že se nám společně podaří takové značky vybudovat. Coinmate má potenciál se stát jedním z největších ‚crypto onramp‘ v Evropě, s nadsázkou takovou ‚Českou spořitelnou pro krypto‘, a Confirmo zas může být významným globálním hráčem v přijímání plateb v kryptoměnách,“ komentuje investici za Miton C Nikos Balamotis.