Kvůli nouzovému stavu opět výrazně roste sledovanost televizního vysílání

S opětovným zpřísněním opatření proti šíření onemocnění covid-19 tráví lidé mnohem více času před televizními obrazovkami. V období od 14. do 27. 10. vzrostla televizní sledovanost meziročně o 21 %. Vyplývá to z dat oficiálního elektronického měření.

Podle analýzy provedené společností Atmedia si televizi denně zapne v průměru 74 % televizních diváků, kteří jejím sledováním tráví denně 4 hodiny a 7 minut. Ve stejném období v minulém roce byl přitom průměrný čas strávený před televizními obrazovkami 3 hodiny a 24 minut.

Nejvýraznější nárůst je znát u nejmladších věkových skupin, mimo jiné kvůli uzavření škol. Za poslední dva týdny vzrostla televizní sledovanost u dětí ve věku 4–14 let o 29 % v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. U mladých diváků ve věku 15–24 let dosahuje meziroční nárůst také 29 % a u ostatních věkových skupin diváků se pohybuje v rozmezí od 18 % do 23 %.

Samotná Atmedia zaznamenala zvýšený zájem o dokumentární stanice CS History, CS Mystery, Discovery Channel, National Geographic a Spektrum (dívá se na ně o 16 % více lidí v široké cílové skupině diváků starších 4 let, než kolik jich bylo před vyhlášením nouzového stavu). O čtvrtinu více zájemců zapíná stanice AMC, AXN, CS Film, Film+, FilmBox a JOJ Cinema. Souhrnný podíl všech stanic z portfolia firmy Atmedia na českém televizním trhu se v průměru pohybuje kolem 4,5 % (diváci starší 15 let).