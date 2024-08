Kyberzákon míří do sněmovny za spojencem NÚKIBu, do akce se chystají i firmy a operátoři

Autor: ODS

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti postoupil do další fáze. Po té, co ho i přes nevoli velké části soukromého sektoru a některých dalších subjektů schválila vláda, byl tento týden předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) doporučen k projednání a byl zařazen do návrhu schůze sněmovny. Týká se to i doprovodného zákona.





Pekarová Adamová také určila zpravodaje zákona, kterým se stal poslanec Petr Letocha (STAN).

Návrh má jako garant řešit poslanecký Výbor pro bezpečnost. Ten vede Pavel Žáček (ODS), který dlouhodobě podporuje snahy tvůrce zákona Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) omezit v tuzemské kritické infrastruktuře z pohledu státu nebezpečné dodavatele, aktuálně hlavně čínskou společnost Huawei. Žáček mimo jiné varoval před závislostí na Číně, odkud Huawei pochází.

Ve sněmovně se kolem zákona očekávají silná lobbistická aktivita. Velcí i menší operátoři, Huawei, Hospodářská komora a další subjekty plánují do návrhu prosadit poslanecké pozměňovací návrhy, prioritně v části mechanismu posuzování rizikových dodavatelů.

Českou republiku proto podle informací Lupy mají navštívit zástupci mateřských společností Vodafonu (Vodafone Group z Velké Británie) a T-Mobilu (Deutsche Telekom z Německa). DT má například prezentovat postup, který se vůči Huawei nastavil v Německu.

Huawei v Německu může zůstat na anténách, vyměnit se musí jádro síti a software pro obsluhu vysílačů. Respektive německá vláda píše, že do roku 2029 musí zmizet kritické funkce systému pro správu sítě, nikoliv antény. Tak to i prezentují operátoři. Veřejně se ale věc prezentuje i jako nutnost kompletní výměny, takže je v tom poněkud zmatek.