Libuše Šmuclerová opouští Czech News Center

Filip Rožánek
Dnes
Libuše Šmuclerová Autor: CNC
Libuše Šmuclerová

Jedna z nejznámějších českých mediálních manažerek Libuše Šmuclerová odchází z vydavatelství Czech News Center (CNC). K poslednímu lednu na vlastní žádost rezignovala na pozici předsedkyně dozorčí rady.

V tiskové zprávě své rozhodnutí odůvodnila záměrem věnovat se novým projektům a návratem k exekutivní činnosti. 

Do tehdejšího vydavatelství Ringier nastoupila v roce 2005 a postupně prošla rolemi generální ředitelky, předsedkyně představenstva a nakonec předsedkyně dozorčí rady. Během svého působení řídila transformaci tradičního tiskového domu v multimediální společnost a provedla firmu klíčovými změnami, včetně digitalizace obsahu a přechodu pod vlastnictví skupiny Czech Media Invest (CMI).

Své další směřování spojuje s potřebou aktivně tvořit. „Po posledních letech, kdy jsem se v CNC věnovala strategickému dohledu, cítím jasnou potřebu vrátit se k aktivnímu budování a exekutivě. Odcházím, protože jsem dostala příležitost podílet se na stavbě něčeho nového a zažít naplňující radost z tvorby,“ uvedla ke svému rozhodnutí. Ke svému dosavadnímu působišti doplnila, že pro ni navždy zůstane srdeční záležitostí.

Zástupci akcionářů i současné vedení CNC ocenili především její roli při transformaci firmy. Daniel Častvaj, člen představenstva mateřské společnosti CMI, zdůraznil, že Libuše Šmuclerová byla u kormidla v dobách, které byly pro tištěná média zlomové. „Dokázala firmu nejen provést složitou transformací z Ringieru na Czech News Center, ale především udržet její tržní sílu a relevanci,“ uvedl Častvaj. 

Generální ředitelka CNC Martina Říhová doplnila, že Šmuclerová zanechává v mediálním domě nesmazatelnou stopu. Zároveň nastínila budoucí směřování firmy: „Média se mění rychleji než kdy dříve a naším úkolem je být lídrem této změny. Budoucnost vidím v chytrém propojení prémiového obsahu s nejmodernějšími technologiemi a datovou analytikou.“

