Magenta TV po deseti letech provozu hlásí 325 tisíc zákazníků

Televizní služba Magenta TV operátora T-Mobile měla ke konci roku 2025 přibližně 325 tisíc zákazníků. Průměrný divák ji používá 3,5 hodiny denně. Platforma letos slaví deset let existence na českém trhu, proto zpřístupnila speciální videotékový kanál Narozeninové kino.
Magenta TV vstoupila na trh v květnu 2016 pod původní značkou T-Mobile TV a patřila tehdy mezi první tuzemské služby typu over-the-top (OTT), tedy distribuované primárně přes internet bez vazby na konkrétní přenosovou infrastrukturu. Za deset let provozu se počet kanálů v nabídce zvýšil z přibližně 130 na zhruba 180 a doba zpětného zhlédnutí se prodloužila ze dvou na sedm dní.
Výrazněji narostl objem dostupného obsahu. Před deseti lety nabízela tehdejší T-Mobile TV zákazníkům zhruba 6500 hodin obsahu denně, aktuálně je to přibližně 34 000 hodin denně, tedy více než pětinásobek.
„Za deset let se Magenta TV proměnila z televizní služby nabízející převážně lineární vysílání v platformu, která ho kombinuje se zpětným zhlédnutím, Videotékou i partnerskými streamingovými službami. Zákazníci navíc mohou její obsah sledovat na libovolném zařízení,“ uvedl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile.
Na 19. pozici elektronického programového průvodce je dočasně zpřístupněný výběr z videotéky pod názvem Narozeninové kino. Mezi avizovanými tituly je i oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Narozeninové kino bude dostupné do konce května.
Rostoucí význam má v rámci služby také samotná Videotéka. K nejsledovanějším titulům od začátku roku 2026 patří podle údajů operátora pohádka Tři bratři a novinka Norimberk.