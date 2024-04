Maker Faire letos ukáže trendy v byznysu i vzdělávání

Autor: Martin Drtina, Internet Info

Festival kreativity Maker Faire se letos bude konat už o víkendu 11. a 12. května na Výstavišti v pražských Holešovicích. Připraveno bude nejméně 130 expozic. Organizátoři letos lákají na rozšířený program pro rodiny s dětmi. Maker Faire má být ale jinak zaměřen na inovace a trendy v byznysu a vzdělávání.





„Chystáme opět mnoho workshopů v oblasti digitální výroby, elektroniky a 3D tisku, expozice českých aerospace projektů, mezi dalšími například divadelní představení s kinetickými objekty nizozemské skupiny Abacus Theather nebo superfinále Robosoutěže ČVUT,“ láká koordinátor Maker Faire Prague Vojtěch Kolařík z organizace Maker More.





Na festivalu se prolínají expozice individuálních tvůrců, vzdělávacích institucí i firem. Vystavovat může každý, kdo má nějakou inovaci nebo kreativní projekt ke sdílení. Organizátoři každoročně vyhlašují výzvu Call for makers, do které lze své téma přihlásit. „Letos se výzva uzavírá 21. dubna a my bychom rádi povzbudili všechny, kdo mají chuť a vlastní projekt, ať se neváhají přihlásit a ukázat jej ostatním – i kdyby snad ještě nebylo vše dotažené. Chyba je totiž součástí kreativního procesu,“ uzavírá Vojtěch Kolařík.

Mimo Prahu se festivaly konají v dalších 11 tuzemských městech. Na webu makerfaire.cz se lze přihlásit i na další jarní a podzimní termíny.